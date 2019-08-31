人體自產「綠寶石」？他腳痛一個月竟從傷口擠出這東西

2019-08-31 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今天在網路上貼出自己的傷口照片，網友表示，自己的右腳痛了一個多月，直到最近才發現，酒瓶碎片卡在腳裡，讓不少網友笑稱，「別人是擠痘痘，你是擠玻璃」。

受傷的網友在臉書社團《爆怨公社》分享，自己從工程樓梯摔下來過，也從山坡道摔下來，以為是這些問題，讓他的右腳痛了將近一個多月。直到最近才發現，原來傷口裡竟然插了一片不小的碎玻璃！

受傷網友的家人也看不下去表示，沒神經嗎？那麼大的玻璃碎片。不過網友則辯稱，「當初沒傷口啊，只是腫起來而已」。據受傷網友貼出的多張照片顯示，傷口原本看起來不大，但是明顯腫脹，接著慢慢將露出傷口表面的玻璃取出後，才發現拉出了一大塊碎玻璃。

照片分享到網路上後，讓不少網友回應表示，「沒蜂窩性組織炎要偷笑了」、「應該是金牌啤酒」、「以為是碎玻璃，結果是人體自產綠寶石」。

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