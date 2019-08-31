一起淨溪！ 竹市水環境巡守隊81歲、11歲作夥來

2019-08-31 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市環保局今天在虎山里舉行大型淨溪活動，有水環境巡守隊22隊218名隊員參與，隊員從虎山里集會所旁河堤進入客雅溪河岸及河床內撿拾垃圾，清除420公斤垃圾、130公斤資源物，副市長沈慧虹感謝這群水環境戰士，用實際行動清除河川垃圾，還給客雅溪出海口乾淨清新風貌，打造永續環保家園。

沈慧虹說，竹市水環境巡守隊有26隊、336名隊員，隊員們穿梭海洋、河川、水圳、湖泊、濕地，協助竹市水環境的水質檢測、淨溪、巡守，是最佳的水環境守護者。

沈慧虹也頒授「三態子小小巡守隊」旗幟給內湖國小曹喻傑校長，因為有12名11歲的小朋友加入守護行列，同時也感謝在地企業捐贈雨鞋、溫度計、大型撈網、乳膠手套等淨溪器材，提升淨溪巡守效能。

環保局也統計，竹市的水環境巡守隊成立16年來，河川巡守時數已有14萬8422小時，髒亂點通報有2181次、清理河川河岸面垃圾有333.56公噸、水質監測824次。

加上2年前成立的92艘環保艦隊，也巡守69趟，攜回資源物2966公斤、垃圾750公斤，去年成立的海底撈巡守隊，也攜回資源物75公斤、垃圾45公斤，並獲環保署全國河川污染整治評比6次特優、7次優等的佳績。

其中水環境巡守隊最年長隊員是81歲的曾文壽及謝振業阿公，他們從千甲園丁水環境巡守隊成立時就加入，10幾年來默默守護頭前溪及柯子湖人工濕地，把巡守當作環保健身運動，看到垃圾就幫忙撿起來，還學會操作水質監測器材，解讀水的酸鹼值，守護水岸資源不遺餘力。

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