中市孔廟祈福許願活動 四教闖關領創意祈福品

2019-08-31 14:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市孔廟祈福許願活動今日登場，今年以「文思泉湧、智慧滿盈」為主題，除依古禮舉辦祈福許願儀式外，還安排孔門四教啟智慧闖關活動，並表揚Q版先師創意著色畫按讚活動人氣最旺的小朋友，吸引約1300人響應。

祈福許願活動在大成殿廣場舉行，由副市長楊瓊瓔擔任主祭官，依循古禮帶領在場民眾向至聖先師孔子祈福、許願並行三鞠躬禮，希望大家都能增長智慧、心想事成。

除祈福許願外，市府也安排孔門四教啟智慧闖關活動，參加民眾依孔門四教體驗卡上的說明進行活動並經關主蓋章後，即可領取經孔子神位加持的創意祈福品。此外，主辦單位還特別邀請來自捷克的指彈達人，讓民眾在闖關活動遊戲中感受另類音樂。

楊瓊瓔表示，祈福許願主題是「文思泉湧、智慧滿盈」，透過敬拜先師、先聖、先賢，祝福學子、民眾增長智慧、吉祥如意，未來面對考試或人生階段，都能運用智慧，交出讓自己滿意的成績單，也勉勵參加民眾能學習孔門四教「文、行、忠、信」的精神。

台中孔廟忠烈祠聯合管理所表示，「文、行、忠、信」是孔子教學的4項重點，文是指詩、書、禮、樂等典籍學術的探討，行是指具體的道德實踐，忠、信則是誠懇、盡己和誠實等心性修養，這次舉辦的孔門四教啟智會闖關活動不僅兼顧趣味，還有端正內在品性涵養的意涵。

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