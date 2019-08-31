林務局預計4年投10億 活化花蓮林田山

2019-08-31 13:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮林田山林業文化園區，是東部唯一一座被列入文化資產保護的林業聚落，又有小九份之稱，在禁伐林木政策實施後，日式檜木房舍及運載鐵道就地保留，立委蕭美琴關心林田山觀光發展，昨與農業委員會主委陳吉仲現勘，並爭取未來活化整建經費；林務局允諾4年內將投入10億元經費，可望修復園區軌道行駛電動遊園列車等計畫。

花蓮「林田山」占地逾15公頃，曾是台灣四大林場之一，園區完整且保存昔日生活機能，是全國唯一聚落型林場，日式宿舍建築群在2006年底，經花蓮縣政府公告為歷史聚落，89棟宿舍還有32戶住著退休員工。

花蓮林區管理處自2002年起，陸續完成林田山中山堂、林業生活館等多棟建物整修，並修復部份林鐵，供遊客參觀體驗；根據花蓮林管處統計，林田山每年入園參觀平均約有30萬人次，創造周邊效益可達1億元觀光產值。

蕭美琴說，林田山是串連花東縱谷觀光資源的重要節點，曾力邀總統蔡英文跟前行政院長賴清德分別到訪，兩人都讚嘆當地美景及歷史，近幾年林務局持續投入資源發展林田山林業文化園區，希望未來能夠延續下去，成為地方新亮點。

花蓮林管處長楊瑞芬說，林務局將在近期向行政院提報「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110至113年」，以林田山、東勢、嘉義、羅東、竹東等5處林業文化園區及1處增加都會型林業文化資源為核心，打造台灣特有的林業文化廊道。

她說，其中林田山預計投入10億元經費整建，打造花蓮中區地方亮點，並在中長期計畫中，從交通、產業、經營等面向發展林田山園區，包括建置聯外自行車路網系統、現有停車場外移以達園區無車化、修復園區軌道行駛電動遊園列車等。

楊瑞芬說，產業面則結合周遭產業，提供萬榮、鳳林友善耕作農友與原住民傳統作物銷售平台，吸引在地木創藝術家駐村，並發展Long Stay林業聚落生活體驗；經營面會結合社區部落資源，培力社區部落人才，強化多語解說等服務。

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