林務局預計4年投10億 活化花蓮林田山

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮林田山林業文化園區，是東部唯一一座被列入文化資產保護的林業聚落，又有小九份之稱，在禁伐林木政策實施後，日式檜木房舍及運載鐵道就地保留，立委蕭美琴關心林田山觀光發展，昨與農業委員會主委陳吉仲現勘，並爭取未來活化整建經費；林務局允諾4年內將投入10億元經費，可望修復園區軌道行駛電動遊園列車等計畫。
花蓮「林田山」占地逾15公頃，曾是台灣四大林場之一，園區完整且保存昔日生活機能，是全國唯一聚落型林場，日式宿舍建築群在2006年底，經花蓮縣政府公告為歷史聚落，89棟宿舍還有32戶住著退休員工。
花蓮林區管理處自2002年起，陸續完成林田山中山堂、林業生活館等多棟建物整修，並修復部份林鐵，供遊客參觀體驗；根據花蓮林管處統計，林田山每年入園參觀平均約有30萬人次，創造周邊效益可達1億元觀光產值。
蕭美琴說，林田山是串連花東縱谷觀光資源的重要節點，曾力邀總統蔡英文跟前行政院長賴清德分別到訪，兩人都讚嘆當地美景及歷史，近幾年林務局持續投入資源發展林田山林業文化園區，希望未來能夠延續下去，成為地方新亮點。
花蓮林管處長楊瑞芬說，林務局將在近期向行政院提報「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）110至113年」，以林田山、東勢、嘉義、羅東、竹東等5處林業文化園區及1處增加都會型林業文化資源為核心，打造台灣特有的林業文化廊道。
她說，其中林田山預計投入10億元經費整建，打造花蓮中區地方亮點，並在中長期計畫中，從交通、產業、經營等面向發展林田山園區，包括建置聯外自行車路網系統、現有停車場外移以達園區無車化、修復園區軌道行駛電動遊園列車等。
楊瑞芬說，產業面則結合周遭產業，提供萬榮、鳳林友善耕作農友與原住民傳統作物銷售平台，吸引在地木創藝術家駐村，並發展Long Stay林業聚落生活體驗；經營面會結合社區部落資源，培力社區部落人才，強化多語解說等服務。
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花蓮林區管理處長楊瑞芬（中）為立委蕭美琴及農委會主委陳吉仲解說花蓮林田山林業文化園區的未來發展規劃。（立委蕭美琴團隊提供）
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立委蕭美琴（左起）長期關心林田山觀光發展，邀農業委員會主委陳吉仲、花蓮林區管理處長楊瑞芬現勘，並爭取未來活化整建經費，林務局允諾4年內將投入10億元經費，可望修復園區軌道行駛電動遊園列車。 （立委蕭美琴團隊提供）