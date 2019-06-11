農委會出手救石虎 林務局：友善耕作每公頃獎勵2~3萬

2019-06-11 19:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕苗栗縣議會上週二審查《石虎自治條例》未過，超過83萬網友連署呼籲加強守護石虎棲地，農委會出手救石虎，首先祭出「友善石虎生態服務給付」措施，林務局出，在石虎棲地範圍採友善農法耕作者，可獲得每公頃農地獎勵2到3萬元，最快7月在苗栗縣通霄鎮和南投縣中寮鄉率先試辦。

行政院院長蘇貞昌今天下午到苗栗縣通霄鎮楓樹里「石虎米」田區視察石虎棲地現況，並責成各相關部會立即推行石虎棲地保育方案。林務局說，已在本週召開跨部會會議，農委會將針對已知石虎族群相對穩定的通霄鎮及中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」措施，於石虎棲地範圍內採友善農法耕作者，每公頃農地獎勵2到3萬元，非農地部分，則將再由各相關部會研擬獎勵方案。

林務局指出，各社區若配合進行石虎監測與棲地巡護，林務局也將依據石虎出現成果核發獎勵金，鼓勵在地居民維護環境生態，繼而支持石虎保育。

林務局指出，過去淺山地區養禽戶多將石虎視為「害獸」，林務局也充分體認在地居民切身面對雞隻的損失、友善農作成本較高且收穫較少等實際問題，因而將針對養禽戶提供架設、修補籠舍的補助；施行友善耕種的農戶，提供生態服務給付給予獎勵，讓農民保護石虎的勞務能被換算為實質收益。

林務局長林華慶說，這個措施主要是希望讓與石虎比鄰而居的居民們，可以翻轉過去對石虎的負面觀感，例如石虎會造成農產品減少、增加他們開發不便等等，希望把這些負面引導到正向情感，進而深化居民對生態的重視，逐步內化保育價值。

對於減少石虎遭路殺的措施，林務局表示，目前農委會已盤點並公布石虎出沒熱點，將與交通部協力，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施，縣道、鄉道部分，也將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計在今年底完成。

林務局指出，去年林務局已與苗栗縣政府合作建置苗29縣道石虎友善通道與防撞護網，有效防治該路段路殺情形，並已多次監測到石虎利用這條地下通道安全過馬路，將可循此範例，繼續在其他路段建置友善設施；而新增道路及工程部分，凡是位於石虎棲地1公里以上道路、或1公頃以上開發案，皆將由農委會補助辦理生態調查，並需在規劃初期和施工階段即採取環境友善工法。

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