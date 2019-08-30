好兄弟暑假結束了 雞籠中元祭關龕門

2019-08-30 19:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕傳承165年的雞籠中元祭，今晚在開基老大公廟舉行「關龕門」儀式，由輪值主普的許姓宗親會主委許順發，在基隆市長林右昌、議長蔡旺璉等陪同下關閉龕門並鎖上門鎖，代表己亥年雞籠中元祭圓滿落幕。

今天已經是農曆八月初一，開基老大公廟獨步全台的晚一天關門，是要讓「好兄弟不因車班錯過、船班延誤或睡過頭，錯過收假日」。開基老大公廟主委陳丁寶說，這是一百多年來的傳統，顯現基隆的人情味。

老大公廟榮譽秘書周東和說，一般「開龕門」時間可以提早些，而「關龕門」則可晚一點，好讓晚歸的鬼魂，來得及返回冥間。老大公廟建廟以來，都是在農曆八月一日舉行關龕門儀式，讓好兄弟多放一天假。

老大公廟關龕門儀式，今天下午5點開始淨壇，接續行上香禮、獻花、獻果、獻財帛、獻五味，並宣讀疏文；所有儀式完成後，由參與祭祀儀式的主祭者及所有與祭者行三鞠躬禮。

隨後老大公廟副主委王朝風將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，交由主祭官許順發依序開啟錦盒、記錄關龕門時辰及姓名後，由市長林右昌、議長蔡旺璉等陪同關閉龕門並鎖上門鎖，象徵「好兄弟」到陽間接受供奉的中元祭假期結束了。

晚上6點30分並在老大公廟舉行交接手爐儀式，由輪值主普的許姓與次年輪值的聯姓會（白姓、童姓）宗親代表透過交接手爐儀式象徵文化的傳承，也代表為期一個月的己亥年雞籠中元祭典圓滿結束。

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