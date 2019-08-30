電動牙刷組合唱團啦！ 歌聲圓滑婉轉還超會抖音

2019-08-30 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕來自芬蘭的Tommi Nieminen很喜歡音樂，也曾是軟體開發人員，他運用自己的專長，把電動牙刷、刷卡機和除毛刀等電子產品改造成樂器，讓它們成為一支迷你電子樂團。

Tommi Nieminen進行改造的念頭是來自手機振動的聲音，他覺得這個聲音聽起來很像是樂音，於是用軟體控制手機內振動馬達的頻率，成功用手機演奏一首歌曲，他現在還把MIDI鍵盤接在電動牙刷上，這樣一來就能親手演奏自己改造的樂器，隨著他改造的電子產品越來越多，想必這支樂團的團員還會繼續成長。

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