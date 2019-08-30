碇內國小校舍防水工程 趕在9月底完工

2019-08-30 17:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市碇內國小創新樓、成長樓的屋頂防水層破損嚴重，建物的使用年限和結構安全，並且影響師生安全、教學品質，立法委員蔡適應協助碇內國小，向教育部爭取校舍屋頂防水、隔熱改善工程，獲得教育部國民教育及學前教育署核定270餘萬元，今年8月完成招標，相信能趕在9月底完工，讓碇內國小的學習環境得以改善。

蔡適應前往基隆市碇內國小，與校長蔡佳和、總務主任林三助一同檢視工程施作，並由廠商解說屋頂防水隔熱工程工法及進度。

碇內國小大約有750名學生，成長樓和創新樓是學生的主要上課校舍，在接近頂樓的牆面，可以明顯看到牆壁有壁癌，還有過去頂樓滲水造成油漆脫落的痕跡；校長蔡佳和表示，學校的成長樓和創新樓，大約在2001年和2004年建成，近年因為破損、滲水問題嚴重，礙於經費預算不足，一直得不到完整的修繕，在蔡適應的協助下向教育部爭取經費，終於讓教學環境可以得到改善。

蔡適應表示，碇內國小在暖暖地區是一間非常重要的小學，學校也積極反應，希望能夠根除長久的漏水問題，透過與教育部的協商，在去年底爭取到新台幣270餘萬元預算，今年8月學校以230萬元完成招標工作，相信可以在9月底完成，讓孩子們的學習環境得以改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法