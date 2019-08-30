陽明和交大合為「陽交」？ 校長自嘲：陽交是穴位

2019-08-30 14:56

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明大學和交通大學合併案進入重要階段，兩校合併後的校名將簡稱為「陽明交大」，但也有網友一時誤為「陽交大」，陽明大學校長郭旭崧今天自嘲「陽交也是穴位」，沒有不雅的意思，至於未來校名是「國立陽明交通大學」，陽明放在交大的前面，在中國的上海交大等也有前例，校名正是陽明選擇和交大合併的重要原因。

郭旭崧今天和媒體交流，他說明，陽明大學和交通大學的合校案，兩校會在9月18日的校務會議中提出表決，合校案經兩校的校務會議通過之後，就會送給教育部審核，時程上最快是明年109學年8月1日會有國立陽明交通大學新任校長。

之前交大和清大都爭取和陽明合併，最後是由交大勝出。郭旭崧表示，合併後的校名是關鍵，清華大學無法更改校名，如果和清大合併，對陽明大學來說等於名稱上就被消滅，雖然當時清大校長賀陳弘展現十足誠意，希望先合校再解決校名問題，但陽明大學要顧及校友們的情感，而和交大合併就沒有校名問題，「陽明」和「交通」同樣被保留在未來的大學校名中。

郭旭崧也表示，陽明大學和交通大學的合校案意向書中，有提及因為合校，希望教育部補助所需經費60億元，雖遠超過以前例如清大和新竹教大合併取得的教育部補助預算20多億元，但那是因為陽明大學過往受限於校地小，無法新建校舍，因此以前很少獲得教育部的補助，這次合校是確有這筆經費的需要，但也會和教育部再討論協調。

為協助合校案順利進行，郭旭崧表示，陽明大學和交通大學校友們正合力擬標取「北投士林科技園區」的土地，如果能順利得標，未來陽明交大在現有的陽明、交大校區之外，就有機會有第3個校區，且北士科的地理位置在北市且地形平坦，很適合作為陽明交大的未來新校區。

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