籌備全台第2所阿美族實驗學校 花蓮頭目捏耳祈福

2019-08-30 16:54

［記者王峻祺／花蓮報導］全台第2所阿美族實驗學校將設在花蓮縣瑞穗鄉鶴岡國小，計畫已送教育部，校方今舉行「花蓮縣秀姑巒阿美族Olaw實驗小學」籌備年始業式，邀請部落頭目黃源泉依傳統古禮為學生「捏耳祈福」，耳提面命要好好學習，傳承阿美文化。

鶴岡國小下學年將轉型為阿美族實驗小學，9月正式進入籌備期，全校學生16人，其中14人為阿美族，未來共分基礎及文化課程，融入阿美族民族文化教育。當地Olaw頭目黃源泉今受邀舉行祈福始業式，並為孩童捏耳，祝福學業進步。

校長謝明生說，捏耳祈福是阿美族傳統，象徵「耳提面命」，在出生或給予祝福時，由頭目捏著孩童耳朵，並透過報名字確認身分後，提醒能有更多智慧、好好學習、傳承傳統文化。

鶴岡國小教導主任孫志強說，「花蓮縣秀姑巒阿美族Olaw實驗小學」預計在明年8月1日全國原住民日時揭牌，目前課程依12年國教及原住民族教育規定範疇設計，以秀姑巒溪史地的民族文化為發展，結合在地技能的民族技藝、生活知能的民族科學及文化涵養的民族知識，期盼承續阿美族命脈。

他說，屆時除維持基礎課程的學習外，每週另安排8至9堂的阿美族民族文化課程，將採部分混齡或依年級別上課，這一年的籌備期，也會提前在教學中融入更多原民文化元素，開發適合孩童的學習教案。

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