全國第一所體制內阿美族實驗學校 8/1豐濱國小揭牌招生

2019-06-20 21:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕實驗教育三法2014年施行後，繼去年萬榮國小成立全國第一所太魯閣族實驗小學，花蓮縣豐濱國小也將開辦全國第一所體制內阿美族實驗學校，將於8月1日揭牌招生。花蓮縣府教育處說，除了豐濱國小，另有一體制外的花蓮國際雙語實驗小學，將在國立東華大學美崙校區設校，將採雙語教學，目前正申請立案，若順利，也將在新學期招生。

身兼總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會阿美族代表、豐濱國小校長林碧霞說，豐濱國小位在阿美族起源神話聖山「Cilangasan」山腳下、遍生Fakong草的貓公部落，Fakong耐旱的特性代表堅忍不拔，構成實驗學校的2大課程，有千年神話、百藝貓公、Cilangasan聖山及ilisin豐年祭4大主題，形成有系統且可以落實的教學架構。

林碧霞說，學校已花2年籌備及編寫教案，從貓公部落的陶藝、糯米釀酒Kani'、野菜、做鹹豬肉Siraw、用構樹樹皮造樹皮布、用五節芒tingting做掃把，乃至學習用木頭建屋、傳統植物野菜的認識，都是部落老師先傳授給學校老師，再由老師教給學生，小朋友上課時部落老師也在旁協助。

例如村長汪福盛擅長做Siraw，學校特別請他傳授師生貓公特有的鹹豬肉醃製法，先將五花肉的豬皮用火烤過，抹粗鹽後擺入大缸，待全部粗鹽溶解後取出豬肉，粗鹽水倒出來煮沸放涼，再將豬肉、鹽水重新放回缸內醃製即完成。

林碧霞說，師生這兩年逐一實際操作各項課程，比如畢業生已連續2屆登上阿美族聖山Cilangasan，沿途也認識各種傳統植物及用途，哪些植物可食、哪些適合建屋等等；此外，去年也舉辦第1屆貓公部落酒釀節，林碧霞解釋，酒對阿美族意義重大，它不僅是勤勞家族的標誌，男女要勤於耕種，才有餘糧可釀酒，祭拜祖靈、表揚部落青年、敬老尊賢都用得上它。

林碧霞說，實驗學校重新調配每週課程時數，將綜合、生活、藝術、體育課程的14小時中的8小時整合為「民族實驗教育」，剩下時數分給國文、英語及數學等主科，如國文從每週5節增加到7節、數學從3節增到5節，英文從2節變成3節，主科教學時數增加，同時又能學到部落傳統智慧，也因此成功說服家長，目前一年級新生預估將有13人入學，還有北部的家長將孩子的戶口轉回來。她說，盼豐濱國小的學生除了會讀書之外，還要成為「真正的阿美族之子」。

參與課程規劃的阿美族老師Cuis說，阿美族課程可以和主流教育課程並列，是很重要的事，尤其貓公部落是非常古老的部落，至今仍遵循許多傳統，值得開發為課程，她很高興看到孩子擁有跨文化能力的同時，也產生自我認同，建立傳承文化的責任感。

另一所即將開辦的體制外的花蓮國際雙語實驗小學，標榜花蓮第一所雙語實驗學校，教導主任請來前台北市立薇閣國小學年主任擔任，學費加上月費每學期合計7萬元，第一屆學生學費優惠每學期收6萬元，相較北部雙語私校費用便宜不少，預計招收一、二年級新生各2班，每班20人。

課程特色是包括「劍橋英語課程」、「探索取向主題課程（藝術、音樂、體育、自然、哲學、閱讀、寫作、文化）課程」都採取專任外籍師資全英語授課，輔導學生畢業前通過英國劍橋大學英語能力KET以上檢定；另外，國文加閱讀寫作每週7節課，數學含生活教育每週5節，STEAM課程融入國英語各科教學，並要求學生每人至少要具備一樣運動習慣或音樂興趣。花蓮縣府教育處說，就讀體制外實驗學校的學生，學籍將比照「在家教育」處理。

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