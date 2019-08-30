睽違20年 《新修竹北市志》歷經3年編纂發表
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新竹縣竹北市公所委託學者彭瑞金率領靜宜大學台灣研究中心團隊費時3年重新編纂竹北市志，今天舉行發表會，希望藉由新志承先啟後，保存竹北市民的歷史記憶。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市公所委託學者彭瑞金率領靜宜大學台灣研究中心團隊費時3年重新編纂竹北市志，今天舉行發表會，希望藉由新志承先啟後，保存竹北市民的歷史記憶。 （記者廖雪茹攝）

2019-08-30 16:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市歷經滄海桑田之變，人口翻倍成長，竹北市公所委託學者彭瑞金率領靜宜大學台灣研究中心團隊費時3年重新編纂竹北市志，今天舉行發表會，共計10個篇章逾70萬字，希望睽違20年的新志，將過往文獻典籍與新社會文化相互銜接，承先啟後，保存竹北市民的歷史記憶。

竹北市公所表示，《竹北市志》於1996年出版，竹北史料邁入志書傳承，2016年底市長何淦銘感於舊志問世已歷20年，竹北各項發展已出現重大變化，於是爭取代表會的支持，編列330萬元預算重新修訂市志。

《新修竹北市志》將竹北市有史以來至2017年12月31日止的文獻史料，進行系統性的纂整與撰述，分為上、下兩冊，共計大事記和歷史、地理、政治、經建、社會、教育、藝文、宗教、文資、人物10個篇章，76萬8863字。今天新書發表會上，包括前新竹縣長林光華、民代和地方人士共襄盛舉。

總編纂彭瑞金在新書發表會上表示，竹北市歷經滄海桑田之變，若非及時保存時代遞變的軌跡，人們可能很快就會忘記竹北的原貌，新志的編纂工作，就是希望不忘先人來時路的信念，保存竹北市的歷史記憶，成為育養竹北人在地文化認同的地方志。

市公所主秘張錦河和代表會主席林啟賢致詞時，感謝推動市志編纂工作的同仁、審查委員、編纂團隊的努力，代表的支持，以及耆老賢達、文史工作者的無私分享。公所表示，新志首刷印製200冊，將分送竹北市各級學校等；內容或有疏漏之處，後續尚請各界指教。

《新修竹北市志》上冊為政治與社會發展的總體撰述，以歷史、政治、經建3篇，企求對竹北的政事推動、歷史發展與住民生活的關係進行觀察與撰述，藉以發現竹北之變化。藉由地理篇對人地互動關係的描述，展現竹北市民與環境共生的發展歷程，並將其他篇幅所無法觸及的社會性議題於社會篇進行闡述。

下冊為教育、藝文、宗教、文資、人物等與地方人文發展相關的篇章。載錄清治時期迄今竹北的教育發展、竹北地方特色與藝文地位、竹北境內的宗教組織與竹北市所蘊含的各類文化資產，並參考刊物及歷史文獻，擷取與竹北密切相關的人物，再透過確實考察及耆老訪談，建構竹北的人物群像。

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  • 《新修竹北市志》將竹北市有史以來至2017年12月31日止的文獻史料，進行系統性的纂整與撰述，分為上、下兩冊，共計10個篇章，76萬8863字。（記者廖雪茹攝）

    《新修竹北市志》將竹北市有史以來至2017年12月31日止的文獻史料，進行系統性的纂整與撰述，分為上、下兩冊，共計10個篇章，76萬8863字。（記者廖雪茹攝）

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