睽違20年 《新修竹北市志》歷經3年編纂發表

2019-08-30 16:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市歷經滄海桑田之變，人口翻倍成長，竹北市公所委託學者彭瑞金率領靜宜大學台灣研究中心團隊費時3年重新編纂竹北市志，今天舉行發表會，共計10個篇章逾70萬字，希望睽違20年的新志，將過往文獻典籍與新社會文化相互銜接，承先啟後，保存竹北市民的歷史記憶。

竹北市公所表示，《竹北市志》於1996年出版，竹北史料邁入志書傳承，2016年底市長何淦銘感於舊志問世已歷20年，竹北各項發展已出現重大變化，於是爭取代表會的支持，編列330萬元預算重新修訂市志。

《新修竹北市志》將竹北市有史以來至2017年12月31日止的文獻史料，進行系統性的纂整與撰述，分為上、下兩冊，共計大事記和歷史、地理、政治、經建、社會、教育、藝文、宗教、文資、人物10個篇章，76萬8863字。今天新書發表會上，包括前新竹縣長林光華、民代和地方人士共襄盛舉。

總編纂彭瑞金在新書發表會上表示，竹北市歷經滄海桑田之變，若非及時保存時代遞變的軌跡，人們可能很快就會忘記竹北的原貌，新志的編纂工作，就是希望不忘先人來時路的信念，保存竹北市的歷史記憶，成為育養竹北人在地文化認同的地方志。

市公所主秘張錦河和代表會主席林啟賢致詞時，感謝推動市志編纂工作的同仁、審查委員、編纂團隊的努力，代表的支持，以及耆老賢達、文史工作者的無私分享。公所表示，新志首刷印製200冊，將分送竹北市各級學校等；內容或有疏漏之處，後續尚請各界指教。

《新修竹北市志》上冊為政治與社會發展的總體撰述，以歷史、政治、經建3篇，企求對竹北的政事推動、歷史發展與住民生活的關係進行觀察與撰述，藉以發現竹北之變化。藉由地理篇對人地互動關係的描述，展現竹北市民與環境共生的發展歷程，並將其他篇幅所無法觸及的社會性議題於社會篇進行闡述。

下冊為教育、藝文、宗教、文資、人物等與地方人文發展相關的篇章。載錄清治時期迄今竹北的教育發展、竹北地方特色與藝文地位、竹北境內的宗教組織與竹北市所蘊含的各類文化資產，並參考刊物及歷史文獻，擷取與竹北密切相關的人物，再透過確實考察及耆老訪談，建構竹北的人物群像。

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