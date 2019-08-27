竹北擴大「整修門面」 二期計畫加碼打造自行車路網

2019-08-27 20:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府改善門面道路，繼竹北市光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫完工，將斥資總經費近3.66億元，接續展開光明六路東一段、東二段以及自強南北路等道路環境總體檢，除了改善22處路口和道路品質，還規劃自行車道路網，希望打造竹北景觀生態示範道路。

縣長楊文科今天視察工程時說，配合前瞻基礎建設計畫改善門面市容，交通旅遊處爭取內政部營建署核定總經費5100萬元，以光明六路（中華路到中山高）共13處路口作示範，將號誌、路燈、標誌共桿，除了減少45％的桿件數，新的號誌桿件採內照模式，讓夜間指示更為明顯；而線路地下化，不僅避免纜線垂落或損壞，也讓美麗的天空不再雜亂。

前述工程預計9月底完工後，工務處將繼續擴大計畫，進行竹北市道路優質化及環境改善工程；其中，中央補助3億元，縣府配合6585萬元，9月招標，順利的話10月工程發包，預計2020年11月完工。

工務處長林鶴斯說，二期工程以光明六路東一段、東二段及自強南北路為範圍，除了擴展22處路口的共桿整併，更要改善相關道路的道路與人行道鋪面、無礙障設施、自行車道及綠美化，一併解決路面積水問題。

養護科說，光明六路東一段、東二段原擬取消快慢車道分隔島，但因下方埋有共同管溝，加上中央分隔島是輕軌預定地，因此將不作調整。其中，竹北交流道以東到嘉豐二街路段，將外側混合車道寬度略縮減，增設1.5公尺寬自行車道；嘉豐二街至東興路路段，則利用既有人行道佈設人行與自行車共同道。

自強南路將調整車道及路肩寬度，規劃將雙向各3車道增為4車道，路口前再增闢一左轉專用道，自強北路則維持雙向各3車道；另南北段都將利用既有人行道佈設人行與自行車共同道。

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