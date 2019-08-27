竹北擴大「整修門面」 二期計畫加碼打造自行車路網

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府改善門面道路，繼竹北市光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫完工，將斥資總經費近3.66億元，接續展開光明六路東一段、東二段以及自強南北路等道路環境總體檢，除了改善22處路口和道路品質，還規劃自行車道路網，希望打造竹北景觀生態示範道路。
縣長楊文科今天視察工程時說，配合前瞻基礎建設計畫改善門面市容，交通旅遊處爭取內政部營建署核定總經費5100萬元，以光明六路（中華路到中山高）共13處路口作示範，將號誌、路燈、標誌共桿，除了減少45％的桿件數，新的號誌桿件採內照模式，讓夜間指示更為明顯；而線路地下化，不僅避免纜線垂落或損壞，也讓美麗的天空不再雜亂。
前述工程預計9月底完工後，工務處將繼續擴大計畫，進行竹北市道路優質化及環境改善工程；其中，中央補助3億元，縣府配合6585萬元，9月招標，順利的話10月工程發包，預計2020年11月完工。
工務處長林鶴斯說，二期工程以光明六路東一段、東二段及自強南北路為範圍，除了擴展22處路口的共桿整併，更要改善相關道路的道路與人行道鋪面、無礙障設施、自行車道及綠美化，一併解決路面積水問題。
養護科說，光明六路東一段、東二段原擬取消快慢車道分隔島，但因下方埋有共同管溝，加上中央分隔島是輕軌預定地，因此將不作調整。其中，竹北交流道以東到嘉豐二街路段，將外側混合車道寬度略縮減，增設1.5公尺寬自行車道；嘉豐二街至東興路路段，則利用既有人行道佈設人行與自行車共同道。
自強南路將調整車道及路肩寬度，規劃將雙向各3車道增為4車道，路口前再增闢一左轉專用道，自強北路則維持雙向各3車道；另南北段都將利用既有人行道佈設人行與自行車共同道。
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新竹縣長楊文科今天視察光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫工程時表示，將持續推動二期工程，改善竹北市容成為景觀生態示範道路。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣政府推動門面改善計畫，竹北市光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫即將完工，共13處路口的號誌、路燈、標誌共桿，線路地下化。（記者廖雪茹攝）
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新竹縣政府獲中央核定總經費近3.66億元，將針對竹北市光明六路東一段、東二段及自強南北路，展開路口共桿整併、道路與人行道鋪面、無礙障設施、自行車道及綠美化等工程。（記者廖雪茹攝）