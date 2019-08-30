年省租金2500萬 竊佔五股國有地15人訊後交保

2019-08-30 16:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市五股區垃圾山過去長期遭不法份子利用從事破壞國土環境的行為，新北市長侯友宜曾率新北市相關單位至五股垃圾山取締，新北地檢署已指派檢察官，與市府及調查處，組成聯合稽查小組進行蒐證調查，並於28日針對五股垃圾山地區長期竊占國有土地業者發動約談，包括15位出租地主及占用人，訊後依違反刑法第320條竊占罪嫌，分批移往新北地方檢察署複訊後交保。

環保局環保稽查科簡任技正許銘志說，檢方共針對7家業者進行調查，其竊佔國有地總計超過3.5公頃，光是節省的土地租金至少就超過每年2500萬元，不法獲益驚人，這次除將課予竊占國土刑事責任外，另將追究其占用國土期間的使用補償費，讓不法份子付出應有代價。

許銘志說，新北地檢、新北市調查處及蘆洲分局為調查竊占五股區國有地案件，於前日大動作約談15位出租地主及占用人，其中張姓、洪姓民眾明知五股坑段五股坑小段94-22地號屬國有財產局所有土地，張姓民眾竟不法占用前開土地出租予起重業者長達7年，收取租金達210萬元，洪姓民眾占用土地開立油行長達13年，竊占土地總面積約800坪；陳姓民眾開立環保公司，占用更寮段更寮小段267-32地號土地停放廢棄物車輛約1年，占用面積約100坪，蔡姓民眾占用更寮段更寮小段189-20地號土地放置貨櫃屋及鐵皮屋，占用面積約17坪，檢方於前日晚間完成偵訊後，依違反刑法320條第二項竊佔國土罪，諭令張、洪2人各5萬元交保，陳、蔡2人各10萬元交保。

許銘志重申，檢、調、環、警針對五股垃圾山地區，未來仍將持續強力稽查，針對不肖業者竊占國有土地及污染環境行為，絕對從嚴從重處分絕不寬貸，民眾若有發現污染環境等不法事件，請立即撥打1999市民專線或110報案專線並提供相關線索，新北市政府將及時追查打擊不法。

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