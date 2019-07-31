歷任縣市長沒人想碰！侯友宜限期1年內整頓五股垃圾山

2019-07-31 11:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於國道1號以北、俗稱「五股垃圾山」的土地為農業區，早期缺乏管理，堆疊大量營建廢棄土，充斥違章工廠，引發公安及治安疑慮，影響地區發展。新北市政府將推動整頓計畫，輔導既有業者就地合法，限期明年8月1日前申請，逾期未申請將祭出重罰，並強制斷水、斷電，拆除違章建築。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，五股垃圾山整頓計畫難度很高，歷任縣市長沒有人想碰此議題，但如果等到都市計畫通過，「我看10年也過不了」，因為洪水平原管制問題無法解決，涉及台北市社子島的保護及新北2處垃圾場清除，現有廢土若全數移除，估計須花費100億元，長期以來「都市計畫根本連動都沒動」。

侯友宜指出，市府必須面對五股垃圾山存在事實，不僅有垃圾問題，還有違章工廠、廢棄土問題，藏污納垢，未來市府各單位動員，輔導既有工廠合法化並全面納管，希望在2021年底完成簡易綠美化。至於都市計畫涉及與中央和台北市政府的部份，按照原有程序進行，否則等了10幾、20年依然還在等待。

城鄉發展局副局長汪禮國表示，經清查，五股垃圾山區內約有90餘家違章工廠，其中10多家為工廠輔導法適用對象。在都市計畫程序未完成前，市府擬定管制方案，「蘿蔔」與「棒子」齊下，如果業者依規定於2020年8月1日前提出申請，可免繳農業用地回饋金，平均每300坪省下1320萬元，市府將召開聯合審查會議，請業者依相關規定辦理，期限內未申請者將裁罰6至30萬元，第3次斷水斷電，第4次拆除違建。

汪禮國說，若違建拆除完畢仍遺留廢土者，環保局會依據廢棄物清理法要求地主清除，若地主做不到，將由市府進場施作綠美化工程，開放民眾使用。預計8月起召開地方說明會，與1200位土地所有權人及相關工會、業者溝通。

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