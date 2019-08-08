突襲五股垃圾山 侯友宜督軍拆除

2019-08-08 12:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕五股垃圾山長期遭業者違法占用傾倒廢土，新北市長侯友宜今天早上率領公安小組包括環保局、警察局、消防局、工務局、拆除大隊等相關局處，並與法務部調查局組成聯合查緝小組，今天早上10時進行日前稽查開罰的違法業者拆除，共拆除一處油行、一處貨櫃堆置場，侯友宜也誓言「消滅五股垃圾山所有非法行為」。

新北市府公安稽查小組表示，已全面清查五股垃圾山佔用國有地共有11家業者，拆除分為2階段，今天第1階段2家業者之排佔拆除作業，第1家為公安小組於8月2日查獲的鑫發油行有限公司，其主要從事油品買賣業，因現場作業環境內貯存燃料油（重油）於地面上之油槽約20公秉，屬水污法事業定義之貯油場，惟未設置防溢堤，已違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第44條規定，已依法告發。

新北地檢署檢察長朱兆民、新北市議員陳明義也到場。今天拆除兩家業者，包括油行、貨櫃堆場，而其餘9家違法佔地業者，也將於完成鑑界後在第2階段執行排佔拆除。

侯友宜表示，今天選定占用國有土地以及破壞環境汙染非法的行業，第一間是違法占用國有地、農業區的油行，裡面儲存燃料油、重油、廢棄油，已經違反水汙染防治法、區域計畫法。

侯友宜說，整頓五股垃圾山整頓決心永遠不變，表示違法業者嚴重占用國有土地又違法經營這麼久，不能視而不見，因此公安小組立即啟動，逐一盤查、拆除。

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