基隆信三路重鋪提早完工 議員為商家爭取稅額減免

2019-08-30 13:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信三路鄰近東岸郵輪碼頭，是基隆重要的門面，過去路面是舖地磚，時間久了鬆動破損、凹凸不平，被封上「爛路」罵名，基隆市政府7月底發包改回瀝青柏油路面，今天已經完成AC及標線劃設，可以全面完成開放通行，提前15天完工；不過，施工期間沿線36家商家生意大受影響，市議員張顥瀚偕同里長簡進發現勘，爭取能在營業稅與房屋稅給予減免。

簡進發指出，信三路施工，從中正路到義一路段、義一路段到義二路段全部封道，施工期間灰塵影響到商家，交通動線封閉，車子根本沒辦法進來，幾乎每一家商店叫苦連天，希望政府稅務局、國稅局能夠多多少少給一些營業稅等補助。

張顥瀚也說，施工期間因為道路封閉，周邊商家受影響達1個月以上，希望工務處儘速將施工通報單提交給稅務局，並請稅務局協助提送國稅局以辦理相關房屋、營業稅的減免，來減少施工對商家營業上的衝擊。

依照基隆市稅務局因政府機關興建公共工程施工期間辦理調整房屋地段率作業要點，施工期間1個月以上，當月房屋稅應可調降20％，不過，營業稅屬於國稅局業務，張顥瀚也希望市府協助爭取減免。

此外，市政府前的義一路長年未全面刨鋪，工務處養護工程科長簡翊哲說，接下來進行義一路路面改善工程，目前進行人孔降埋，交旅處同步進行交通號誌下地作業，預計9月上旬完成，工務單位9月中旬進行義一路路基改良，9月下旬全面刨鋪改善可完工。

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