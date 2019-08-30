苗栗石虎路殺頻傳好傷心 這支影像慰撫人心…

2019-08-30 09:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今年已發生17起石虎遭路殺事件，其中包括一對母子，造成18隻石虎命喪輪下，讓大眾都相當痛心，也盼相關單位有因應作為；對此，林務局在臉書官方粉絲團「林務局—森活情報站」貼文，指已與苗栗縣政府於年初在苗29縣道建置完成首座動物通道，已拍攝39次石虎，及其他野生動物通行，林務局並強調，「我們還會做得更多。」

「林務局—森活情報站」粉絲團 ，並將監控影像上傳，除可見石虎利用這座動物通道，也拍攝到山羌、食蟹獴通行，甚有白鼻心媽媽帶3個寶寶。此影像，也引起網友熱烈討論，除感謝林務局的付出，也有網友表示，在近期這麼石虎遭路殺的事件氛圍下，看到這支影片，心中感到些許安慰。

林務局也在貼文指出，這個通道的設計已確定奏效，將與苗栗縣府即將在這個路段增設更多通道。在其它石虎出沒熱點的道路兩側，也會陸續架設圍網，藉由圍網引導石虎走到道路下方清理過或新設的涵洞，安全穿越馬路。

另，林務局也說，苗栗縣政府農業處已經疏開苗140縣道兩側原本阻擋石虎視野的茂密綠籬，讓石虎過馬路前有空間「停看聽」，並開始設置LED警示牌和反光板；縣警局也已經在取締超速，呼籲「鄉親啊，為了石虎、荷包和自己的安全，拜託開慢點！！」

林務局表示，接下來，公路總局將在台13甲部份路段實施「區間測速」，並在1個月內完成減速標線和警示牌、3個月內完成涵洞清理和圍網設置。農委會也將補助苗栗縣府在石虎分布的5鄉鎮針對有主犬貓施打疫苗，防止犬貓和石虎間的疾病傳染。

此外，由於犬隻攻擊石虎和其他野生動物的事件層出不窮，也將捕捉安置石虎棲地內的遊蕩犬貓；同時勸阻造成犬貓群聚繁殖的餵養行為。

相關影片請見︰

林務局—森活情報站

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