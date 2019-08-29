夭壽！「美人樹」遭砍又被剝皮 金門全力搶救

2019-08-29 22:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局金城分局旁約30公尺2棵美人樹，被民眾發現慘遭「剝皮」毒手，無法正常輸送水分、養分，恐怕命在旦夕，在凶手找到以前，也留下一團謎霧。金城鎮長李誠智今天會同縣林務所急赴會勘搶救，盼有朝一日傷癒，重現美人風華。

縣環保局長楊建立昨天經過金城鎮富康一村，發現村碑旁的2棵美人樹，遭不明人士「環剝」，腰幹附近四周以環狀遭剝皮、刀砍，傷痕累累，慘不忍睹，末端枝葉因無水分供應奄奄一息，立刻向金城鎮公所反映；兩樹緊鄰停車場，也有不少汽車駕駛人看到，不禁搖頭，網友一見貼圖立刻痛批「夭壽骨」、「超惡質作為」、「是有啥深仇大恨」？

金城鎮長李誠智今天一早會同縣府農林科長鐘立偉、林務所長楊慧明馳赴現場，從幕僚調出的資料發現，兩棵美人樹種於2005年停車場工程，距今有14年樹齡，約2層樓高；環剝是舊傷，已有數月之久，刀傷則是最近造成，由於疏導組織被砍斷，很可能枯死。

楊慧明說，「金門的每一棵樹都是寶，每一棵樹都要救」，先為「美人」灑上有「植物碘酒」之稱的殺菌劑，接下來裁剪樹葉以減少水分蒸發，並進行棲地改善，要把這兩棵美人樹從鬼門關前拉回來。

另外，金城鎮公所協請金城警分局調閱附近路口監視器，盼逮住凶手，可惜監視器內容多對準路口，暫時沒有找到可疑對象。

深諳地區民俗的李誠智說，有些鄉親不喜歡住家前方有大樹，恐有妨礙風水之虞，若鄉親有此顧慮，可以通報鎮公所，鎮公所願居中協助移栽，但也呼籲鄉親，不可擅自毀損公有林木，否則可能吃上破壞公物的罪名。

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