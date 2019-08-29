見到日人稱「天下第一靈泉」 台南海線國小學童樂驚奇

2019-08-29 08:49

〔記者王涵平／台南報導〕哇！溫泉水是黑色的~南大附小與海線七股樹林國小、將軍鯤鯓國小學童前往關子嶺溫泉區參訪，見識到少見的溫泉水，相當驚奇。

南大附小彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），與七股樹林國小與將軍鯤鯓國小辦理泥漿溫泉戶外教育課程，三校師生45位師生走訪關子嶺溫泉露頭、老街、火王爺廟、好漢坡及溫泉山莊。

南大附小老師張景傑表示，1930年代由於關子嶺溫泉區電費是以燈泡數計價，故整夜燈都亮著，形成不夜城。泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，被日本人稱為「天下第一靈泉」。

南大教育學院院長歐陽誾表示，主題式戶外教育結合生活經驗，將學習轉化為素養導向思考，符合108新課綱理念。

有學生觀察到寶泉露頭溫度計顯示68度，樹林國小學生黃暐翔、鯤鯓國小學生江虹妤指出，本以為溫泉水都是清澈透明的，想不到這濁泉竟有「黑色溫泉」的封號，日治時期關子嶺公共浴場分為特湯、上湯、竝湯三級，台灣人只能使用竝湯，還是現在比較好，人人平等。

火王爺是關子嶺溫泉的守護神，源自日本的不動明王，祈求平安，溫泉源源不絕。南大附小學生吳若瀅說，當初日本人為了配合溫泉的療效，興建好漢坡用來復健及鍛鍊傷兵，美人湯搭配好漢坡，真有創意。

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