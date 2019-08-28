最低3.4折 關子嶺、故宮南院輕旅行推超值套票

2019-08-28 07:38

〔記者王涵平／台南報導〕暑假近尾聲，西拉雅國家風景區管理處推「台灣好行－關子嶺故宮南院線」，電子票證乘車半價優惠，還有多款超值套票最低3.4折，到關子嶺泡溫泉、喝咖啡、吃甕仔雞。

西拉雅管理處表示，「台灣好行－關子嶺故宮南院線」可以體驗田園風光，感受故宮南院的藝文氣息，到2019小鎮漫遊年經典小鎮－後壁區，探索無米樂故鄉「菁寮庄」的歷史軌跡，當地保存民國60年代采風，了解米食文化、體驗田間農事、燒柴煮飯及嫁妝一牛車，也是電視劇《俗女養成記》取景地。

「台灣好行-關子嶺故宮南院線」每週五、六、日、一及國定假日行駛固定班次；每週二、三、四，只要人數達15人即可預約「需求反應式乘車服務」（DRTS）。

第1重優惠即日起至9月30日止，使用電子票證搭乘「台灣好行－關子嶺故宮南院線」，即可享有票價5折優惠，第2重優惠是憑搭乘證明至特定景點店家消費，可享免費或折扣優惠，輕鬆出遊又能省荷包。詳情可至台灣好行-暑期優惠專區https://reurl.cc/DN746查詢。

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