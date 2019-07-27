全台最大！露營兼泡湯 彰化「清水之森．幸福東南角」趕工

2019-07-27 09:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣即將出現一個既可泡湯、又可露營的全方位露營區！彰化縣府斥資2億多元，修建老舊的「童軍露營訓練場」，名為「清水之森．幸福東南角」，工程目前正全力趕工及招商中，縣希望在明年寒假前可以全面對外營運。

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清水之森．幸福東南角」是一處新型態的「露營場」，腹地面積廣達10公頃，它全面改建老舊的童子軍露營區，打造最台最具規模的露營區，由於「清水岩溫泉」在園區內，一旦完工後，可望成為全台第一個可以既露營、又泡湯的休閒度假區。

「清水岩溫泉」為深井地熱泉，除泡腳池外還有露天風呂和湯屋，該工程早在兩年前就完工，可惜招商不順遲遲未能對外營運。

「清水之森 幸福東南角」目前正全力趕工，主體工程大致完成，交通部長林佳龍今年3月前來視察，縣府做簡報時預定6月底能完工，當地民眾引頸期盼，卻遲遲未聞營運風聲，縣府表示，現行政大樓仍在興建，以致再延半年完工。

城觀處長馬英傑表示，清水岩溫泉之前招商營運不順，拖延至今，現縣府招商策略改弦更張，希望「清水之森．幸福東南角」、「清水岩溫泉」的營運能合而為一，發揮「一加一大於二」的遊憩功能，已有更多廠商前來參加招商說明會，他們有信心年底能順利招標出去。

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