鳳山溪變色一周 里民質疑人為偷排

2019-08-28 23:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪一周來變紅褐色，綿延1公里，還泛一層油，環保局認為上游農地紅土因地表逕流水沖刷所致，不過北門里河川巡守隊質疑是人為偷排，沒下雨也變色，理由淪為藉口，令人啼笑皆非，環保局昨持續採樣送驗，並加強稽查，追查污染源。

鳳山溪上游大、小型工廠林立，超過240家工廠，上游鳳山圳等水質受事業污染群聚排放影響，仍屬於嚴重污染情形，地方民眾上周發現鳳山圳從富田橋以上，河水變成紅褐色，綿延長達約1公里，延伸至濟安橋前後，水面上還泛了一層油。

值得一提的是，民眾上周四上午11時20多分通報1999，環保局稽查人員與委外顧問公司人員直到下午1時50分，才抵達現場採樣送驗，今報告出爐水質無異常，紅色疑為土壤中三價鐵離子，經溯源查出上游大樹區鳳梨田紅土沖刷而下所致。

環保局稽查科表示，紅土鳳梨田種植面積超過1公頃，若以直線距離鳳山溪計算是2公里，但實際上河川呈現彎曲狀，兩者距離鳳山溪超過2公里，現場農地未發生崩落情況，但發現紅土沿著灌溉渠道沖刷而下，過去也曾發生類似情況，今據報再度前往採水樣送驗，報告預計2周出爐，將持續追查污染源。

不過北門里河川巡守隊質疑是人為偷排，認為鳳山溪上游變色1周，環保局所稱農地紅土沖刷造成，根本是找理由塘塞地方，難道是農地發生土石流嗎?重點是近來市區沒有下雨，環保局說法很扯，令人是啼笑皆非。

北門里河川巡守隊質疑市府稽查慢半拍，環保局接獲民眾通報，事隔2時30分才到場稽查，若是工廠違法偷排，河川污染已被稀釋掉，市府這樣的行政效率能驗出什麼?市府要如何抓違法偷排?成效大打折扣，引發地方不滿。

環保局稽查科表示，近來雖然沒有下雨，但仍有地表逕流水，沿著灌溉渠道順流而下，且市府1999規定處理時間是4小時，環保局受限人力不足，並未延誤稽查，允諾檢討改善，將持續加強稽查，以符合地方期待。

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