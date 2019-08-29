心梗救命機器無法搭噴射專機 空勤直升機支援遭批

2019-08-29 00:02

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志心肌梗塞後送台灣，人在加護病房觀察中；但後送過程「依舊」發生緊急後送的噴射型醫療專機，無法載置救命的「主動脈內氣球幫浦」儀器，改以速度較慢的空勤總隊直升機執行後送任務，引來民間質疑「擺爛」；衛福部金門醫院今天說明急救及後送過程向外界釋疑，醫療專機所屬的飛特立航空公司對於記者求證未予回應。

金門醫院表示，翁明志是在8月27日上午9時52分掛號，在急診室即呈現心律不整及休克狀況，經急救及一系列檢查，12時5分進入心導管室檢查，發現冠狀動脈阻塞致心肌梗塞，成功打通血管並置放支架，也使用主動脈內氣球幫浦，手術約於下午1時40完成轉至加護病房；由於病情仍有高風險，與家屬討論後決定後送台灣本島診治。經金門醫院通報空中審核中心，審核中心2時36分核准，因飛特立航空無法執行，改派遣空勤直升機執行任務，直升機下午4時到金門，晚間7時將患者送至台北的醫院。

醫療單位證實，由於飛特立航空的噴射型醫療專機無法載置「主動脈內氣球幫浦」（IABP），因此空中審核中心改派可載置「IABP」的空勤總隊直升機擔任後送任務。此事經披露，引來網友批評。

前縣議員陳滄江說，去年9月呂姓鄉親因心肌梗塞後送台灣，也在機場發生「主動脈內氣球幫浦」儀器無法搭上噴射型醫療專機，當時地方如火如荼討論；但事隔不到一年竟然重演，是否承攬的飛特立航空公司覺得已完成簽約，有恃無恐？還是出錢又簽約的縣衛生局、出錢之一的衛生福利部麻木不仁？總該有單位負責。

陳滄江說，噴射醫療專機駐守金門，飛1趟台北僅約50分鐘，比空勤總隊直升機光是來回就要約3小時省去很多時間，如果噴射專機不能載置「IABP」，將嚴重威脅搶救需要黃金時間的心肌梗塞病患生機。

金門醫院表示，航空器若搭載「IABP」需要向民航局申請航空驗證，早已多次發文要求飛特立航空盡速完成主動脈內氣球幫浦的航空驗証。縣衛生局表示，申請主動脈內氣球幫浦航空驗証需要的手續繁複，也曾向飛特立公司表達相關要求。

擔任縣議員時曾嚴詞質疑的立法委員陳玉珍說，經向飛特立詢問，「IABP」儀器未在與縣衛生局合約項目，並未違反合約精神；因此將極力撮合衛福部、飛特立及衛生局，如需要經費可以再協商，以盡快完成「IABP」相關儀器適航驗證，以免再生憾事。

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