心肌梗塞男表演時倒下 消防救護、醫師接力救命

2019-08-08 13:47

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕業餘蕯克斯風樂團演出時，63歲的林姓團員心肌梗塞突倒地，消防救護人員以心臟按摩加傻瓜電擊器電擊，林男在到院前恢復心跳血壓，由於心血管完全阻塞，佑民醫院心臟內科醫師經兩次心導管手術才終於打通阻塞血管，林男恢復狀況良好，今天送花感謝救命的消防隊員和醫師，讓他得以重生。

63歲林姓男子是在3日晚間與樂團在草屯鎮郊區進行公益演出時，演奏到一半突倒地，團員除打119，也有人為他心臟按摩，草屯消防分隊隊員陳俊傑、洪邵筠及替代役男楊博宇到場後，發現林男是瀕危性呼吸，立即以心臟按摩加兩次傻瓜電擊器電擊，送到草屯鎮佑民醫院急診室時已心恢復心跳和血壓。

佑民醫院急診室發現林男是急性心肌梗塞發作，馬上聯絡心導管室，由心臟內科主任李政良和醫師高敏恆接手進行心導管手術。由於林男的心血管嚴重阻塞，第一次心導管手術，擔心手術太長的手術林男無法承受，因此隔2天再進行第2次手術，改從血管的反面進入，經3個半小時的手術終於打通其阻塞的心血管。

心臟內科醫師高敏恆表示，林先生是三高患者，10年前就做過心導管手術，而其心血管阻塞嚴重，增加手術的困難度，正向無法進入血管，第2次手術改由反向進入才成功打通阻塞血管。

佑民急診室主任王斯弘也說，林先生有團員和消防救護人員為他進行急救，到院後急診室和心臟內科醫師接手，形成一條生命鏈，才保住林先生的性命。而他未來出院後，必須長期服用抗凝血和抗血小板藥物，且要定期回診，更要改變飲食和作息，才能預防再次發作。

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