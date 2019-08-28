順天美術館652件館藏「回家」捐贈文化部 交棒國美館典藏

2019-08-28 22:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕收藏有包括李梅樹、陳澄波、廖繼春等重要前輩畫家作品的美國爾灣順天美術館，將館藏652件作品捐贈文化部，作品順利自美國「回家」，今日正式捐贈文化部，文化部長鄭麗君說，這批館藏藝術品回家，有助重建台灣藝術史提供更多脈絡，將由國立台灣美術館接棒承繼典藏及展覽、教育推廣重任。

原規畫台中州廳園區展出 盧市長另有想法

不過，去年11月文化部曾與前台中市長林佳龍簽署台中州廳園區合作意向書，規劃台中市將台中州廳修復後設置「國美館台中州廳園區」，當時曾宣佈順天美術館館藏捐贈文化部後，未來將在國美館台中州廳園區展出，但台中市新任市長盧秀燕上任後指示重新評估台中州廳定位，讓這批館藏未來落腳何處備受關注。

鄭麗君指出，文化部尊重新市長的想法，台中市預計召開公聽會討論定位，希望台中市府儘快評估後作決定，若台中市有不同想法也會尊重，重要的是這批作品是屬於全台灣人，作品能回家協助重建台灣藝術史，文化部屆時會另尋找最好的家收藏展示。

順天堂創辦人許鴻源遺願 652件名作返鄉

文化部指出，有「台灣科學中藥之父」之稱的順天堂藥廠創辦人許鴻源，受教友也是知名前輩畫家廖繼春鼓勵，1979年開始收藏台灣畫作，並與夫人許林碖在1993年創立順天美術館，收藏有台灣日治時期到當代的重要藝術家包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等前輩藝術家作品。

文化部歷經兩年多的努力，今年與美國爾灣順天美術簽署捐贈契約，順天美術館董事長許照信將順天美術館收藏全數無償捐贈文化部，館藏652件作品終在11日運抵台灣，今日在國美館正式開箱舉辦捐贈儀式。

許照信說，父親曾說過所有的美術收藏品並非他個人資產，「是屬於台灣人的」，遺願就盼讓收藏品送回台灣，他很欣慰終於完成父親遺願讓所有作品「回家」，成為全民共享的文化資產。

鄭麗君指出，順天美術館收藏品跨越百年，這批珍貴的畫作回家，有助重建更完整的台灣藝術史。

今日部份藝術品開箱，包括有知名前輩畫家李梅樹為許鴻源夫婦繪製的肖像畫、廖繼春的「公園一隅」及致力關注礦工議題的洪瑞麟作品「礦工頌」等。

國美館館長林志明指出，將整理作品預計明年春、秋季各以主題展方式讓國人能看見這批「海外遺珍」。

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