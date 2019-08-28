林佳龍要求收回發言 觀光局改口：會將俄設計師圖案納入設計

2019-08-28 10:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局集集彩繪列車上的石虎圖案遭爆是從圖庫買的，該圖的原創俄羅斯設計師Катя Молодцова昨大方繪製新圖供台灣無償使用，卻被觀光局婉拒；交通部長林佳龍昨深夜打臉觀光局有欠考慮，應收回這句話。觀光局今天態度急轉彎，局長周永暉表示，會將俄羅斯設計師的美意併入整體造形。駐俄羅斯代表處稍早也表示，已和該名設計師取得聯繫，她非常受寵若驚，也感謝台灣民眾的支持。

交通部觀光局斥資300萬元打造、由旅美設計師江孟芝親自操刀的集集彩繪列車，爭議不斷。因車身繪製的石虎不具石虎特徵，被挨批更像花豹，隨後江孟芝坦言石虎圖案是從圖庫買的。該圖的原創設計師Катя Молодцова指出，自己一開始畫的就是花豹，在了解台灣石虎面臨的情況後，決定親手繪製新版石虎圖案，供台灣無償使用。

但觀光局昨回應，江孟芝設計團隊已畫好新圖，等於直接婉拒俄羅斯設計師美意，引起網友討論。交通部長林佳龍昨到俄羅斯設計師IG社群致意，並邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，同時打臉觀光局態度有欠考量，應收回這句話，促成一樁美事。

觀光局長周永暉隨後在臉書指出，交通部觀光局已責成日月潭風景管理處接受設計師美意，將新圖併入整體造型設計配置，全案將依原定計畫時程完成。

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