林佳龍打臉觀光局 接受俄設計師石虎贈圖還邀她來台

俄羅斯設計師今天大方在臉書公布自己設計的石虎圖案，表示願意提供台灣無償使用。（翻攝自 Катя Молодцова臉書）

2019-08-27 23:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕集集彩繪列車爭議持續延燒，負責該案的設計師江孟芝坦言原先的石虎圖案是從圖庫買來的。原圖的俄羅斯設計師Катя Молодцова今大方在臉書表示願意將新繪製的石虎圖案無償提供台灣使用，沒想到觀光局表示將用江孟芝設計團隊畫好的新圖，直接婉拒俄羅斯設計師美意，引發網友熱議。交通部長林佳龍今晚間親自出馬滅火，坦言觀光局婉拒俄羅斯設計師好意是欠缺考量的行為，觀光局應收回這句話，並想辦法促成這樁美事。

日前設計師江孟芝坦言集集彩繪列車上繪製的石虎是從圖庫買的，如今原圖的俄羅斯設計師Катя Молодцова在個人臉書大方表示已重新繪製3張新版石虎圖，願意無償提供台灣使用，沒想到這番美意卻遭觀光局婉拒，表示將採用江孟芝設計團隊繪製的新圖，讓原本單純的石虎爭議越演越烈。

林佳龍今深夜在臉書針對集集彩繪列車說明，他表示，設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此；很可惜，這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵。

林佳龍也說，被放進列車的俄國花豹插圖原創者katya Molodtsova，在瞭解台灣石虎的故事後，為台灣設計新的石虎插圖，並表達願意無償提供台灣使用。觀光局卻對媒體表示要婉拒對方的好意，我認為欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事；另一方面，也應透過管道與原設計師充分溝通，並請特生中心在石虎的生物特徵上提供專業的協助指導，避免再生爭議紛擾，期盼有圓滿的處理方式。

邀請俄羅斯設計師來台參加通車典禮

林佳龍今晚到設計師Катя Молодцова IG下方留言，表示自己是台灣的交通部長，並對設計師願意為台灣僅瀕臨絕種的石虎提供原創圖案，表達誠摯的感謝，並指示觀光局邀請設計師參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

林佳龍也在臉書強調，日前苗栗發生石虎母子不幸遭路殺的悲劇，國人同感心痛，這表示我們努力的還不夠。石虎與雲豹是台灣唯二貓科原生種，雲豹已經絕種，石虎則瀕臨絕種。保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。

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