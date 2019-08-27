集集列車盜圖風波 俄國原設計師親繪石虎圖：免費供台灣用

Катя Молодцова所繪製的石虎圖片。（圖擷自翻滾毛孩-毛孩出任務 臉書）

2019-08-27 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局斥資300萬元的集集彩繪列車風波不斷，列車上的「石虎」圖除了被外界批評完全不像石虎，設計師江孟芝日前開直播自爆使用的圖片源自俄羅斯插畫家圖庫購買的花豹原圖，今日圖庫的作者Катя Молодцова霸氣宣布，為台灣繪製了一系列石虎圖片，將全部公開免費使用，為台灣石虎的保育盡一份心力。

正妹設計師︰願為保育石虎盡心力

根據臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」 今日下午的貼文表示，該粉專與Катя Молодцова聯繫後，她得知台灣石虎遭遇的現況與存續危機後，表示願意免費繪製台灣石虎，並將其公開給台灣民眾與保育團體無償使用，希望與台灣人民站在同一陣線，為保育石虎盡一份心力，「您可點選分享，就是給予最大的支持！」，而Катя Молодцова稍早也在自己的臉書發文表達大家對自己作品喜愛的感謝。

許多網友被該貼文感動紛紛留言「這才是設計師呀!好暖的設計師」、「謝謝原作者，也謝謝翻滾毛孩粉絲團 <（_ _）>」、「無私無償的大愛，這世間已少有了，感謝原作，也期望事件關係人能得到反省」、「作者好善良，知道事情緣由還願意幫台灣的石虎特別設計」、「真為苗栗縣政府感到汗顏」、「謝謝妳為台灣石虎盡心力」、「人也太好了吧！感動得快哭了」。

俄羅斯插畫家Катя Молодцова今日霸氣宣布，免費繪製一系列的石虎圖片，供台灣人民與保育團體無償使用。（圖擷自Катя Молодцова 臉書）

該粉專與作者的聯繫對話擷圖。（圖擷自翻滾毛孩-毛孩出任務 臉書）

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