集集列車彩繪石虎變臉！3模樣曝光 觀光局：將換合法字體

2019-08-26 20:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕集集彩繪列車爭議連環爆，不僅石虎畫得不像石虎，還先後爆出車廂內字體早在2013年就被買斷，主責單位交通部觀光局卻渾然不知。觀光局今表示，當初因臨時加入石虎設計，且審查不夠嚴謹，造成社會負面輿論，深感抱歉，如今設計團隊已重新繪製石虎，特生中心也同意；另針對車廂內侵權文字，觀光局表示，將在近期更換為合法授權字體。

觀光局表示，為推展集集鐵道觀光旅遊及行銷台灣集集小鎮，此次彩繪列車以集集特產山蕉、集集線重要歷史紀錄為設計主軸，希望遊客透過列車搭乘即可對集集線在地的文化、產業有更深一層的認識，整體彩繪列車原創設計理念感謝各界支持。

觀光局說明，該案由觀光局日月潭國家風景區管理處委託設計團隊的總經費中，僅有部分設計費，還包括4節車廂的圖像輸出、窗簾丶座椅椅套等所有內裝訂作、裝貼與卸除施工費、記者會、體驗活動及各項行銷廣告費用等。

觀光局表示，在有限的預算經費下，設計團隊為充實其設計理念內容，也親自走訪集集，訪談地方相關人士，瞭解在地的文化特色，並希望大家重視石虎棲地環境；但因臨時加入石虎設計，且在審查方面也顯有嚴謹不足，引發社會負面輿情深感抱歉，已責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。

觀光局表示，由設計團隊重新繪製石虎造型後，已請特有生物研究保育中心協助審查完竣。至於康熙字典體疑涉版權問題，經內部討論後決定連同石虎圖案一併作修正，更換為合法使用商業授權的字體。

觀光局表示，將儘速在9月20日前完成修正作業，相關彩繪設計圖示，均由設計團隊提出採購證明與合法授權保證，後續如衍生侵害第三人合法權益時，依契約規定均由廠商負責並會承擔一切法律責任及費用。觀光局後續會盡監督責任，也會檢討納入專家學者的審查及確認機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法