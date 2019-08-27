週三還是熱！西部、東北部上看36度 週四起降雨機率增

2019-08-27 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣穩定，各地多雲到晴、少有午後雷陣雨發生；明（28）日天氣將持續穩定，僅東南部及恆春半島有些許降雨機率，山區有零星午後雷陣雨；第12號颱風「楊柳」已於今晨8點生成，短時間內對台灣天氣沒有直接影響。

根據「中央氣象局」預報，明天天氣穩定，整體天氣都算不錯，各地主要為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，午後雷陣雨情況零星，且集中在各地山區。

第12號颱風「楊柳」目前位於菲律賓東方海面上，預估未來將通過菲律賓進入南海，短時間內對台灣的天氣沒有直接影響，但氣象局提醒，北部、東部等沿海空曠地區及恆春半島易有8至9級強陣風，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區則有機率發生長浪。

「天氣風險公司」表示，這幾天台灣被太平洋高壓壟罩，全台灣天氣都相當晴朗炎熱，預計這樣的高溫炎熱的天氣型態會持續到週三，從週四後各地午後雷陣雨的機率都會提高，降雨時間和範圍也將擴大，預計這種相對不穩定的天氣將持續至週末。

溫度方面，明天白天高溫會持續，西半部及東北部地區34至36度，氣象局已發布高溫預警，台北市、新北市以及桃園市明日為「黃色燈號」，花東地區則是33度左右。

紫外線面，明天各地紫外線指數都達「過量級」，宜蘭縣、花蓮縣為「危險級」。

空品方面，明天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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