楊柳颱風生成 專家：下一個熱帶系統發展較易影響台灣

2019-08-27 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋今上午在臉書發文，指本週及下週菲律賓東方將持續有熱帶擾動生成可能性，估計週末到下週發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率會比較高。

日本氣象廳的最新觀測顯示，原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今上午增強為第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供，柳樹），中心位置距鵝鑾鼻東南方約1386公里左右，估計未來將向西移動，直撲菲律賓，並在今深夜至明晨登陸呂宋島，預計明天進入南海。

賴忠瑋今上午則指出，目前擋在台灣上空的太平洋高壓，估計週四起就會略往東退，而相較於對台應較無直接影響的楊柳颱風，本週及下週菲律賓東方將持續有熱帶擾動生成可能性，預估週末到下週發展起來的熱帶天氣系統，會有較高機率影響台灣，若屆時在菲律賓東方有擾動或颱風生成，就有機會沿著太平洋高壓西南側外緣往台灣南邊海面接近。

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