今明高溫上看36度 週五、六楊柳颱風恐帶來較大雨勢

2019-08-27 11:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，今年第12號的楊柳颱風今天上午生成，預估將朝菲律賓、南海方向前進，對台灣無直接影響；但未來颱風行經南海，其外圍環流將影響台灣附近天氣，週四花東地區、恆春半島整天有陣雨或雷雨，週五、週六降雨範圍擴及南台灣，其他各地午後也有雷陣雨，且恐有較大雨勢發生。

氣象局觀測指出，楊柳颱風目前位於鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，以每小時34公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風半徑100公里。

氣象局預估，颱風將進入菲律賓，往南海方向移動，對台灣無直接影響。不過，在間接影響下，今明兩天東半部、恆春半島、南部沿海將有長浪發生，今晚起北部、東南部、恆春半島會有較強陣風出現。

氣象局預估，週四到週六受颱風外圍雲系影響，週四花東地區、恆春半島整天有陣雨或雷雨，其他各地以午後雷陣雨為主；週五、週六東半部、南部整天有斷續陣雨或雷雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，但週五、週六各地午後可能有較大雨勢發生。

氣象局說，今明兩天太平洋高壓影響，各地天氣穩定，降雨機會很低，各地以多雲到晴為主，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，山區午後有零星短暫雷陣雨。溫度方面，西半部、東北部白天高溫上看35、36度，氣象局也針對北北基桃4縣市發布黃色燈號，提醒有36度以上高溫發生機會。

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