恐還有1到2個秋颱侵台 氣象局：留意共伴效應帶來豪大雨

2019-08-27 11:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入夏季尾聲，中央氣象局表示，截至目前為止，今年西北太平洋上共有12個颱風生成，與平均氣候值相近，預估9到10月仍是西北太平洋颱風生成的活躍期，有8到9個秋颱生成機會，相較平均氣候值偏多，平均會有1到2個會侵襲台灣。氣象局提醒，秋颱容易與東北季風行程共伴效應，引發東半部強降雨發生機率。

中央氣象局今公布秋季氣候展望並回顧過去今年夏季氣候，預報中心副主任馮欽賜表示，今年夏天的天氣特徵為太平洋高壓強度較弱，位置東退，季風低壓槽偏強，導致台灣長時間處於大低壓帶環境，並明顯受到西南風影響，尤其以8月份最明顯。

馮欽賜表示，8月利奇馬颱風為台灣帶來降雨，颱風北上後，台灣受到西南風影響將近10天，出現劇烈降雨，特別是中南部都有明顯降雨，達到豪雨、大豪雨等級；隨後白鹿颱風生成，沿著太平洋高壓邊緣，往西登陸台灣。受到西南風偏強，及白鹿登陸影響，因此8月中南部累積雨量相對氣候值偏多。

氣溫方面，今年夏季北部、東半部氣溫偏高，仍然和西南風有密切關係，因北部、東半部位處背風側，當西南風強盛時，就容易產生沉降作用出現高溫。

氣象局表示，截至今天為止，今年西北太平洋共有12個颱風生成，與氣候平均值13.4個差不多。展望秋季，9月、10月也是西北太平洋颱風生成的活躍期，可能會有8到9個颱風生成，平均秋季會有1到2個颱風侵襲台灣。

氣象局特別提醒，秋颱容易和東北季風行程共伴效應，為東半部帶來強降雨，2017年的卡努颱風從菲律賓東方海面朝菲律賓登陸，隨後往中國前進，雖未登陸台灣，卻與東北季風產生共伴效應，當時東部3天雨量飆達600毫米、山區更累積1300毫米。

秋季氣溫方面，馮欽賜分析，目前西北太平洋持續偏暖，過去統計顯示，西北太平洋海溫與台灣秋季氣溫有正相關，因此推測台灣秋季有偏暖趨勢；雨量方面，受印度洋西暖東冷的配置，預估台灣秋季雨量為正常偏少，尤其10月、11月偏少機會更大。

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