週一天氣相對穩定 仍需注意午後雷陣雨

2019-08-25 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）受到「白鹿」颱風外圍環流影響，東半部及中南部地區風雨在清晨前仍明顯，尤其南部及台東地區。到了白天之後隨著颱風遠離雨勢有減弱，但今晚南部及東半部仍需注意有局部短暫陣雨發生。

根據「中央氣象局」預報，到了明天（26日），水氣仍多，東南部及恆春半島依舊有局部短暫陣雨發生，其他地區大致上為多雲到晴的天氣狀況，不過出現午後雷陣雨的機率高，其中中部地區以山區及近山區平地為主；桃竹苗地區則是以平地為主，另需多加注意短時強降雨，出門請記得攜帶雨具。

氣溫方面，明天西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方則約31、32度，沒下雨時感受上會比較悶熱。紫外線方面，明天各地都來到「過量級」，請民眾出門務必做好防曬工作，隨時補充水份以免中暑。

空品方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

另外，「天氣風險公司」表示，隨颱風遠離，太平洋高壓西伸至台灣附近，週一至週三天氣會比較穩定，但週四以後高壓就會減弱，屆時可能又會有低壓帶影響台灣，各地降雨機率也會增加。「天氣風險公司」也指出，8月份台灣大多處在低壓環境中，天氣相對較為不穩定，常有短時強降雨或是颱風侵襲，未來1至2週台灣恐怕還是處在這樣不穩定的環境，提醒民眾隨時做好防災準備。

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