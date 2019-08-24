白鹿遠離！週日全台風雨趨緩 午後慎防雷陣雨

2019-08-24 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）清晨受白鹿颱風影響，各地仍有間歇性風雨，特別是南部及花東地區雨勢較明顯。白天隨著颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但中午過後仍需留意局部雷陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

輕颱「白鹿」今天（24日）晚間9點15分中心位置位於北緯22.9度、東經118.7度，即在澎湖西南方約120公里的海面上，以每小時22公里速度向西北西進行，颱風中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，預測明天晚間8點的中心位置會在金門的西方約420公里處。

中央氣象局預報，明天南部、東南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

天氣風險公司指出，氣象局可望在今天入夜至週日（24日）凌晨清晨間解除各項颱風警報，不過明天白天仍有些風雨，但隨著颱風遠離，各地風雨狀況也會逐漸趨緩。到了下週一（26日）起，全台各地會回到典型夏季型態、高溫炎熱的好天氣。

溫度方面，明天中部以北及東北部高溫約33至34度；南部及花東高溫約31至32度，沒下雨時感受悶熱。

紫外線方面，明天台中市、台南市、高雄市及屏東縣達高量級；其他縣市均達過量級。

空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

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