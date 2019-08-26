週二比週一更熱 北部、東部紫外線達「危險級」！

2019-08-26 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天（26日）水氣較少，除了台東及恆春半島整天有局部短暫陣雨之外，其他地區上午大多為多雲到晴的天氣狀況，部分地區有午後雷陣雨發生。而明天（27日）的天氣會比今天還要穩定，感受上會比較悶熱，山區要注意有午後雷陣雨機率。

根據「中央氣象局」預報，明天天氣相較於今天會更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體而言天氣狀況都還算不錯，各地多雲到晴，至於午後雷陣雨則主要集中在各地山區，整天感受上較為悶熱。

溫度方面，明天白天高溫會比今天還熱，西半部及東北部地區35、36度，花東地區則是33度左右。紫外線方面，各地紫外線指數都來到「過量級」，其中台北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣更達到「危險級」！請民眾出門務必做好防曬工作，避免長時間待在大太陽底下，隨時補充水分，以免中暑。

另據「天氣風險公司」表示，這幾天台灣被太平洋高壓壟罩，天氣會較穩定一些，預計這樣的高溫炎熱的天氣型態會持續到本週四。

空品方面，明天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

而目前位於菲律賓東方海面的低壓，於今天上午8點增強為熱帶性低氣壓，未來有持續增強為輕颱的趨勢，但預估其未來將朝西北西通過菲律賓進入南海的機率最高，短時間內對台灣的天氣沒有直接影響，但要留意其外圍環流還是可能影響台灣西半部地區，請民眾未來多注意氣象局更新資訊。

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