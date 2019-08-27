峴港旅遊商機升溫 長榮、越捷今年底開定期航班

2019-08-27 16:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近來台越旅遊升溫，尤其位於中越的峴港更是近年的旅遊熱點。看好這波旅遊熱潮，長榮航空與越捷航空都將在今年12月推出台灣─峴港定期航班。長榮航空12月21日起將桃園─峴港改為定期航班，每天1班；越捷航空今也宣布12月19日起提供每日台北─峴港往返班機。

峴港市越南第4大城市，曾被選為世界最美6大海灘之一，細白的沙灘、湛藍的天空和大海讓成為許多國際觀光客的度假天堂。

越捷航空今天宣布，將於2019年12月19日起提供每日台北─峴港往返班機，由空中巴士A320/A321執飛，單趟飛行時間約3小時。從台北起飛的航班在下午3時30分出發，並於下午5時30分抵達峴港；從越南峴港起飛的航班在上午10時50分出發，並在下午2時30分抵達台北

長榮航空日前也宣布將在12月21日起將包機的桃園─峴港航線，改為定期航班，每天1班。

越捷航空為歡慶新航線開通，即日起至8月29日的下午1點至3點，限時3天祭出15萬張0元機票，旅客可透過越捷官網，或下載手機App─Vietjet Air；所有優惠機票適用於所有往返台北/台中/台南/高雄至胡志明市/河內/峴港的航點，以及泰越捷台中─曼谷航線，機票使用時間自2019年10月1日至2020年6月30日。

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