掃一下QRcode！ 快來認識桃市行道樹

2019-08-26 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕路邊常見的行道樹，有多少你認得出來呢？桃園市政府養護工程處去年初展開全市行道樹普查建檔，粗估行道樹約10萬棵（公園內的樹未列入），並製作「樹的身分證」已掛牌2010棵，每棵行道樹牌面有專屬身分證，透過QRcode掃描後，舉凡樹種特色、樹籍編號等相關資料一目了然，今年預計掛牌3萬棵，明年底前完成所有掛牌。

這些「樹的身分證」經手機QRcode掃描後，就會顯示出桃園市樹木普查資料庫，提供該棵行道樹的樹籍編號、所在行政區域、學名、別名、性狀、原產地、分布路段、其他描述、樹胸徑（樹圍）、樹高、樹冠投影面積、坐標、調查日期、管理單位、常綠及開花型態，以及莖、葉、花、果特徵等資料，並附圖文特徵等，適合學校戶外教學與親子互動學習等。

養護工程處長陳聖義表示，行道樹不僅能美化市容，也可淨化空氣、調節氣候、減輕噪音等，是城市不可或缺的綠蔭風景，市府過去未對各區行道樹有全盤掌握，不利後續養護，養工處去年起展開全面普查，以為期3年計畫總經費約2260萬元，以邊普查邊掛牌方式，預計明年底前完成全市行道樹的身分證掛牌。透過全面普查除建立資料庫，方便民眾通報，未來也將擴充是否生病等養護紀錄，讓樹的身分證升級成健保卡，民眾如果發現枯枝或樹木傾倒，只要通報樹籍編號，養護人員就能更確實快速的進行養護工作。

養工處公園綠地科長姜志男也說，已完成行道樹的普查資料中，迄今已調查至少237種樹種，最常見的前5種為樟樹、台灣欒樹、小葉欖仁、茄苳與楓香；普查過程也發現特殊少見樹種，例如中壢青埔四街有果實粗長如臘腸懸掛樹上的「臘腸樹」、中壢中華路一段有原產金門的樟樹科樹種「潺槁樹」等。

除了行道樹的基本資料一目了然，還可學習樹種趣味小知識，更添互動樂趣，像是相傳無患子樹製成木棒可驅魔、殺鬼，才被稱為「無患」等，又如香楠就介紹搓揉葉子一聞，會聞得到如電線走火或塑膠燒焦的臭味，因而別名「臭屎楠」，又為何名為「香楠」？是因為樹皮磨成粉後，可作為線香才得名，讓民眾認識行道樹變有趣。

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