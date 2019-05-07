屏東椰林大道將「自然消失」 大王椰子死亡不補植

2019-05-07 20:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕曾經被列為珍貴行道樹的屏東市中正路大王椰子樹，因為椰子樹葉掉落易造成交通危險，曾引發汰換的爭議，公路總局近日修剪椰子葉以免傷人，同時表明椰子樹若死亡不再補植，將讓椰林大道自然消失。

屏東市中正路早期是縣府、市公所等行政機關的所在，前縣長林石城及李世昌認為椰子樹是陽光普照的屏東代表，加上當時椰子產業相當興盛，因此在中正路兩旁種植了250棵的大王椰子樹，被前省政府列為珍貴行道樹來保護，委由屏東市公所管理。

但是隨著時代變遷，椰子樹不再吃香，更因巨大的椰子葉容易掉落管理不易，因此有人提議將這些大王椰子砍除，精省後，中正路椰子樹回歸公路總局以一般行道樹管理，有民眾建議將椰子樹砍除，改種其他行道樹，但也有人主張應該保留特色，續種椰子樹。

公路總局指出，椰子樹並不適合作為行道樹，但中正路的椰子樹具有歷史意義，因此每年1~2次定期修剪，避免傷及人車，而椰子樹採取死亡不補植的原則，也不會改植其他樹種，讓椰林大道自然消失。

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