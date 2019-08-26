動漫迷看過來！台中國際動畫影展特映日本「海獸之子」

2019-08-26 20:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2019台中國際動畫影展年度主題為「音樂與聲音」，台中市新聞局公布首波片單，包括特映日本配樂大師久石讓參與製作、眾多日本知名演員參與配音的「海獸之子」，並將放映改編日本漫畫，耗時近8年製作的「搖滾吧！中二樂團」，更有在法國安錫動畫影展、加拿大渥太華動畫影展獲得好評的美國動畫「漂向北方的藍」，影展將於10月11日至20日在台中凱擘影城舉行。

台中市新聞局長吳皇昇表示，台中國際動畫影展今年以「音樂與聲音」為題，邀請國內資深動畫學者石昌杰擔任策展人，台師大學者張晏榕及英國動畫獎總監的珍琵琳（Jayne Pilling）擔任客座策展人，蒐羅國內外眾多動畫作品，期盼刺激國內動畫產創能量，拓展民眾觀影視野。

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年影展在觀摩長片方面，將特映日本配樂大師久石讓參與製作的作品「海獸之子」，這部作品改編自「小森食光」、「南瓜與我的野放生活」作者五十嵐大介的同名漫畫，描寫性格率直的少女遇見了兩位生活在海中的神秘少年，展開了一段冒險故事，除了女主角由知名演員蘆田愛菜配音外，前SMAP成員稻垣吾郎和日本金像獎影后蒼井優也參與本片，加上打造「惡童當街」與「馬德法克大逃殺」的「STUDIO4°C」工作室製作，堪稱年度動畫強棒，台中市影視發展基金會也將邀請劇組成員訪台與觀眾見面。

林盈志指出，另有同樣來自日本，改編自大橋裕之漫畫「音樂與漫畫」的「搖滾吧！中二樂團」，描述三位不良少年因為接觸樂器而想組樂團的故事，電影不但邀請到創作歌手坂本慎太郎為主角配音，演出「交響情人夢」和「搖擺女孩」等音樂電影的竹中直人也為本片跨刀，導演岩井澤健治耗時近8年製作這部動畫，歷經群眾募資和實地前往音樂祭現場拍攝取材後，終於完成這部作品，此片9月在加拿大渥太華動畫影展世界首映後，隨即在10月來到台中放映。

來自美國的「漂向北方的藍」，是由獲獎無數的動畫導演喬安娜普利斯特雷，自2012年起開始製作的首部動畫長片，這部片取材自導演在北極圈居住時自身的所見所聞，藉由大量加拿大育空地區實景拍攝和照片後製，製作出超過4萬3千張圖，創造如調色盤般多樣的豐富場景，作品不僅受到超過20個國際影展邀請放映，並在法國安錫動畫影展和加拿大渥太華動畫影展均獲好評。

台中市新聞局指出，這屆台中國際動畫影展邀請曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳擔任客座策展人，策展團隊精選35部將音樂、聲音與動畫影像巧妙結合的經典動畫和新銳創作，包裝成「音像流轉」、「感官啟動」和「聲音遊戲」3組短片集，放映包括從德國動畫大師奧斯卡費辛格的「圓的交響曲」、加拿大動畫教父諾曼麥勞倫與伊芙琳蘭巴特合作獲得首屆柏林影展紀錄短片類銀熊獎的「色彩幻想」，以及今年獲得薩格勒布動畫影展短片特別提及獎的「零物體」、安錫動畫影展Off-Limits獎的「哩共蝦毀」等作品。

此外，新聞局指出，台中國際動畫影展將自9月6日起由「台中國際動畫影展─2018得獎影片大突襲」開跑暖身，在台中市立圖書館各區分館、台中市屯區藝文中心及國立公共資訊圖書館展開免費巡迴放映活動；接著配合影展年度主題在台中舊火車站前廣場舉辦2場免費露天活動。

其中9月21日舉辦「夏日螢光動畫MV演唱會」，將邀請歌手搭配眾多經典動畫MV現場獻唱，9月28日則有「冰雪奇緣歌舞互動大聲唱」，讓舊火車站前廣場化身為露天大型KTV，邀請大小朋友一同大合唱，兩場活動將有精美小禮送給影迷。

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