台中國際動畫影展 60部入圍名單揭曉

2019-07-31 13:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年台中國際動畫影展報名參賽作品再創新高，共有88個國家地區、2201件，市府新聞局今（31）日公布「短片競賽」和「學生短片競賽」60部入圍名單，另有多部國際知名影展的作品都將在此來台首映，精彩可期。

新聞局長吳皇昇表示，台中國際動畫影展經過4年耕耘，已成為國內規模最大的動畫影展，並在國際動畫界打開知名度，參賽國家及件數屢創新高，入圍作品將於10月11至20日在影展放映，10月16日頒獎典禮公布得獎名單。

他又說，今年競賽除延續「短片競賽」及「學生短片競賽」2大類別外，更新增「台灣短片」及「台灣學生短片」2組獎項，鼓勵台灣原創動畫。另外，也增加「最佳兒童短片獎」，將於影展期間特別舉辦兒童觀影場次進行票選，拓展不同年齡層與動畫競賽的連結。

新聞局表示，今年國際動畫短片徵件共有來自88個國家地區、2201件作品報名參賽，初選評審選出「短片競賽」和「學生短片競賽」各30部入圍作品，無論媒材運用或題材描寫都讓人驚艷，主題、故事內容和美術設計也非常前衛、大膽。

新聞局指出，法國安錫動畫影展評審團獎《與托馬叔叔的那些日子》、克羅埃西亞薩格勒布動畫影展金獎《孩子》等國際作品，都將在此次影展來台首映，台灣動畫作品也皆為一時之選，精彩可期。

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