後壁失智服務據點成立 阿嬤展笑顏直說歡喜

2019-08-26 11:29

〔記者王涵平／台南報導〕後壁失智服務據點5月成立，卻鮮少人知，10位社區失智長輩今與台南教養院生互動，學作環保帽，後壁里長戴上90歲母親手作帽子，阿母展笑顏直說歡喜。

後壁里長陳志成今帶著患有輕度失智的90歲母親參加課程，陳志成說，母親因缺乏人際互動，整日睡眠時間長達15個小時以上，長期足不出戶，體能、記性及生活自理能力退化，笑容變少，也變得比沉默。

經南瀛協會居家服務督導轉介，陳奶奶到後壁區失智服務據點接受服務，據點於週一至週五分別提供促進認知、音樂、藝術創作、運動、頭腦體操等動靜態課程，希望延緩失能症狀。陳奶奶特別喜歡跳健康操及藝術課程，不僅體能進步了，也重拾久違的笑容，陳志成也很感謝長照2.0政策，讓老母親生活改變。

台南教養院長張瓊月也帶著院生參加課程，希望透過社區融合，讓院生更加成長。台南市南瀛社會福利推展協會理事長林哲弘表示，「後壁區失智服務據點」免費提供疑似或確診失智症長輩們一個安全學習，透過各式課程及遊戲來維持健康身心。

據點所提供活動、課程全部免費。服務對象疑似或確診失智症長輩及家屬，服務電話0972638308個管師蘇文娸。

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