颱風過後小心登革熱 環保署呼籲加強環境清理

2019-08-25 15:28

〔記者羅綺／台北報導〕白鹿颱風已逐漸遠離台灣，但不分地區仍可能會持續降雨，由於目前登革熱疫情嚴峻，環保署呼籲民眾加強清理積水容器，以避免成為孑孓孳生的溫床。

衛福部疾病管制署資料顯示，今年截至8月25日已累計本土病例75例：高雄市51例、台南市20例、新北市2例、桃園市及台北市各1例；境外移入病例也達到326例，是近10年同期最高。

目前正處於颱風及高溫季節，氣候條件適合病媒蚊生長，環保署呼籲民眾千萬不能掉以輕心，颱風過後務必澈底清除孳生源。環保署指出，登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1週後就能羽化成蚊並成為傳播媒介，請民眾立即清除居家及社區環境的積水容器。

此外，開學在即，環保署呼籲各級學校立即清理環境，檢查盛水容器、廢輪胎、帆布凹面、盆栽植物底盤、菜園菜圃等），落實「巡、倒、清、刷」工作，以達到「預防勝於治療」的成效。

環保署表示，白鹿颱風造成部分地區積淹水，已主動與各地環保局了解是否需協助事項。另外，飲水安全方面，自來水事業單位及環保機關加強飲用水水質檢測，本次颱風期間至8月25日止，抽驗件數40件，水質均符合飲用水標準。

環保署提醒民眾注意颱風過後飲用水務必煮沸，如果擔心水有味道，可在煮沸後，將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發後再喝；環保署進一步強調，使用井水或山泉水等簡易自來水用戶，更應注意確實煮沸後才可飲用。

若是停水後恢復供水，環保署建議，可先打開水龍頭，讓自來水流出並收集用來沖洗馬桶，以節省水資源；若要飲用，則等待數分鐘再取用煮沸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法