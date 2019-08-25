颱風遠颺 金門仍見遊客冒巨浪涉險戲水

2019-08-25 13:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣災害應變中心隨著上午10時解除陸上颱風警報同步撤除，幸未造成重大災情。金門縣政府表示，今天下午恢復上班上課，小三通繼續停航，空中航班從下午1時30分恢復正常。颱風遠颺，海上壯觀的長浪也引起遊客好奇，卻不顧危險在旁戲水，拍照。

金門災害應變中心指出，中央氣象局上午10時解除白鹿颱風警報，縣災害應變中心回復平時災害處理運作機制。總計颱風期間受理災情43件，其中樹倒27件、停電10件（201餘戶）及電線掉落等零星災情6件，國軍出動支援人、車協勤。

由於小三通下午停航，不會有大量旅客潮進入機場，機場也要至下午1時30分才開場，機場候機大廳僅有零星旅客提早到場，牆上班機即時資訊「滿江紅」，全部取消。

颱風遠颺，上午11時30分解除海上警報，但海上仍有長浪，適逢滿潮退去之際，巨浪滔天，引來不少遊客戲水，還有人拿起手機拍照，無視一波波4、5公尺大浪逼近，令旁觀者捏把冷汗，不得不上前勸離；中央氣象局金門氣象站主任曹嘉宏說，颱風帶來的強大風勢，自然會對海浪造成影響，即使颱風離去，仍需遠離危險，注意安全。

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