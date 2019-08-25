來不及過祖父母節 「快樂嬤」逝世

2019-08-25 15:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕有全台最老YouTuber之稱的「快樂嬤」，高齡86歲的劉張秀，因常與孫女「快樂姊」劉瑩惟拍攝影片，教導古早味料理，嬤孫間有趣互動深受民眾喜愛，但昨晚（24日）卻驚傳快樂嬤過世，家屬已低調的在彰化社頭老家辦喪事消息。對此快樂姐證實，快樂嬤已經離開我們，但細節不便回覆也不方便受訪，希望各界尊重。

「阿弟、阿妹啊」是快樂嬤在影片中最熟悉的呼喚，不過卻再也聽不到了！快樂嬤劉張秀晚年喪夫，加上身體需洗腎等，常受病痛之苦，孫女劉瑩惟於是帶著她做料理、出遊分享生活點滴等，樸實不造作的影片風格在YouTube上有20萬人訂閱，「6YingWei快樂姐」臉書粉絲專頁也有27萬追蹤，讓快樂嬤親切的呼喚與開朗笑顏成為不少人的精神糧食。

但快樂嬤受疾病影響，近一個月未再上傳做菜影片，而是休養身體準備進行髖關節手術，不料仍被醫生依心臟衰弱原因退貨，她一度難過表示「死了算了」，讓快樂姐心疼不已，本月17日，快樂姐在臉書發布一篇關於祖父母節的文章，影片中她推著快樂嬤到王功漁港散步，並表示，「祖父母節是感謝阿公阿嬤的日子，但是對66來說，陪伴阿嬤的每一天，都可以是幸福祖父母節」提醒大家這天是「全民返孝日，愛要及時！」。未料卻在祖父母節前夕，傳出快樂嬤病逝消息。

快樂姊昨晚8點多在臉書發文，「阿嬤死了，在一個風雨交加的夜，她真真實實的離開了我們，再也不會回來。」長篇內文讓人看了難過鼻酸，短短一夜有超過2.6萬則留言，感念快樂嬤。

快樂嬤的弟弟表示，「快樂嬤」一天到晚笑咪咪，從沒對人發過脾氣，所以才被叫做「快樂嬤」，她也很開心與孫女快樂姐拍影片，讓她變成網紅，但也感嘆「年紀大了就是沒辦法」；他說，孫女快樂姊很有心、很孝順，快樂嬤把她一手帶大，所以兩人感情特別好。

「這對嬤孫的互動是社會正向的力量」，社頭鄉長劉錦昌前往弔唁後表示，快樂嬤與丈夫感情很好，但丈夫過世後一直悶悶不樂，孫女發現就帶阿嬤來拍影片，教大家古早味料理，才讓她逐漸拾回快樂，這對嬤孫的表現是這個社會最需要的一股力量，也希望快樂姐能早日走出快樂嬤過世的陰霾，繼續當一位快樂女孩。

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