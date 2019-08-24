付不出員工薪水？ 爭議網紅小玉宣布要「退出YouTube」

2019-08-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕知名YouTuber小玉過去時常拍攝爭議題材掀起討論，他也因此爆紅。不過他23日卻突然PO出影片，表示自己從以前到現在惹出諸多爭議，加上自己現在遇到嚴重問題「快付不出團隊薪水」，讓他萌生退意。小玉也宣布，只要9月份的影片沒有達到定下的標準，就要退出YouTube。

小玉23日以標題「小玉要退出YouTube了【給自己的反省教訓】」在YouTube上發表影片。影片中，他劈頭就說「我要退出YouTube」了。小玉表示，想向去年所造成的所有風波說聲「對不起」。小玉說，退出YouTube絕對不是炒作，是他回顧2016年拍片至今，引起的種種爭議，沉澱了好幾個月後，心中的真實想法。

小玉甚至表示，或許他的退出，能讓網路上不會再有這麼多的爭吵，「家長會覺的說，小玉的頻道消失，對他們的小孩來說是好的」。小玉也強調「這真的完全是我心中的想法，是不是小玉這個頻道的消失，對於大部分的人來說，才是真正好的消息」？

除此之外，小玉也透露自己拍片遇到「嚴重問題」，表示拍片需要房租、人力等許多成本，其實他根本不如外界想像的這麼有錢，且還「快要付不出團隊薪水」。他不希望團隊投入心力，還要因為錢而提心吊膽過日子。

最後，小玉表示，他和團隊討論後，決定再努力拚一次看看，看看能不能找回去年的熱情。他指出，去年8月的時候是影片點閱高峰期，整個月下來能有2100萬次點閱；不過到了九月因為發生很多事情，僅剩1200萬，足足少了900萬。小玉表示，如果9月他沒辦法達到總計1500萬的點閱率，「我就直接退出YouTube」。

該影片推出後，1天內立刻衝到YouTube的發燒第一名。影片下方，小玉的粉絲紛紛表示「小玉加油！」、「繼續保持這個初衷」；不過也有不少網友認為，明顯直是要炒作，更留言狠嗆「這是我第一次看小玉的頻道，9/30會是第二次」、「再見」、「炒作」。

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