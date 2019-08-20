小英與日本人氣youtuber三原Japan 用美食宣傳台灣觀光

2019-08-20 21:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對中國政府對台祭出限縮來台自由行觀光客，蔡英文總統今天（20日）於youtube頻道推出影片，與日本人氣youtuber三原Japan合作，品嚐珍珠奶茶、台灣滷肉飯等特色小吃，用美食宣傳台灣，邀請日本人來台灣觀光。

蔡英文在臉書上說，她這次用珍珠奶茶和台灣特色小吃，跟三個年輕有活力的日本男孩， 三原慧悟 Mihara Keigo、Tommy 富田克将、Jun醬（變態先生）合作，交朋友，用珍珠奶茶推廣台灣的觀光，也藉此宣傳台灣的觀光，招攬更多日本人來台灣觀光！

蔡英文並說，她以前去日本出差的時候，喜歡吃日本的拉麵。不過，她也聽說，很多台灣人看到日本人把珍珠加在拉麵裡，這一類的「珍珠創意料理」，都嚇了一大跳！這代表日本人對台灣的文化很有興趣。

總統府發言人林鶴明說，此次合作，在三原Japan與蔡總統的頻道各有一支影片。三原Japan以「2000元吃美食」為題，搜羅台灣銅板小吃，與蔡總統一起挑戰「完食」。

林鶴明表示，蔡總統展現親民與幽默，一一介紹台灣美食與觀光景點，包含日前蔡總統前往西門町購買的滷味等等台灣特色小吃。影片中，三原Japan也教蔡總統「開動了」、「吃飽了」等日文，蔡總統也難得用日文邀請日本朋友來台觀光。

蔡總統也出考題與三原Japan互動，包含2019上半年日本來台觀光客人數達到97萬人，台灣日本同名的車站、日本時代興建的建築、2018年度外銷日本的台灣水果前三名以及在台灣取景的日劇或日本電影。

三原Japan一一答對後並獲得蔡總統頒發「台灣美食觀光特派員」彩帶，希望三原Japan繼續推廣台灣觀光。

在蔡總統頻道的影片，可以看到蔡總統以珍珠奶茶為開頭，感謝日本人喜歡台灣的珍珠，也表示歡迎日本人來台灣觀光，品嚐最道地的台灣小吃，體驗最道地的台灣文化。

另外，蔡總統也於影片中推銷芒果、荔枝等水果，也特別提到釋迦，並與三原Japan品嚐台灣的釋迦，眾人都直呼「很甜」、「好吃」。

最後，蔡總統也致贈總統府官方的台灣造型頸枕予三原Japan，表達感謝之意。台灣造型頸枕可於每週一到週五早上9:00-12:00，於總統府紀念品中心販售。

總統頻道

三原頻道中文版

三原頻道日文版

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