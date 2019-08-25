掃到颱風尾？台南仁德電桿應聲折斷 砸中轎車

2019-08-25 00:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕白鹿颱風遠颺，台灣本島11點半解除陸上警報，台南市仁德區成功里成功一街上1支電桿卻像掃到颱風尾般，應聲折斷，砸中停靠的轎車，所幸沒有人受傷，現場正處理中。

成功里長鄭晴而表示，成功一街的路樹無恙，卻倒了電桿，尤其時間點在11點25分左右，真的像是掃到颱風尾，停在一旁的轎車被砸中，損失還要估算。

鄭晴而說，警方獲報也趕來協助，電力公司接到通知後，立刻到場，確認是電信公司的電桿，正徹夜處理中，所幸沒有砸到路過的民眾，並未有人受傷。

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