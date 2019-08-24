金門明上午停班停課飛機取消 小三通續停航一天

2019-08-24 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣災害應變中心今晚宣布，明（25）日上午停止上班上課；金門小三通明天繼續停航1天；空中對外交通部分，明天中午以前，24班全部取消，下午25班視天候狀況復飛。

另外，應變中心將網路「颱風資訊專區」連結至金門縣政府全球資網的「颱風災害專區」，有停班停課、航空資訊、海運小三通、大小金船班等資訊，讓民眾方便從較熟悉的網站進入點選。

金門縣災害應變中心表示，依據交通部中央氣象局今天晚上7時發布的風力預測：金門縣明（25）日0時至6時平均風力6至7級、陣風9至10級，6時至12時平均風力6至7級，依據天然災害停止上班及上課作業辦法第4條第1項第1款之規定，明日上午已達停止上班及上課標準。

縣長楊鎮浯今天在災害應變中心主持1級開設後，下午展開水頭碼頭、后豐港、新湖漁港、養工所及林務所查勘防災作業，也為擔任道路緊急狀況排除的工作人員加油、打氣。

養工所所長吳志偉說，有鑑於去年5月7日強降雨量，導致桃園地下道積淹水，今年已委商建置地下道警示監控管制系統，如遇強降雨排水不及時，該系統可在第1時間發揮抽排水功能，同時管制車輛出入。

另外，金門空中對外交通部分，共取消38班航次，僅飛12班，明天中午以前，有24班飛機停飛，下午視天候情況而定，搭機前最好與航空公司確認。今天和明天小三通全面停航。

金門縣災害應變中心統計，至晚間9時30分止，全天有27件大小路樹傾倒、折斷；1度達201戶停電，經搶修剩約100戶待修復。

縣府表示，颱風暴風圈可能在深夜觸及金門，籲請鄉親多加注意防颱與外出安全。

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